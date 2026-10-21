Suspenden otra vez audiencia de Donald Guerrero

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional suspendió la audiencia relacionada con el caso que involucra al exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros imputados, acusados por el Ministerio Público de presuntas irregularidades que habrían provocado un perjuicio al Estado dominicano superior a RD$19,000 millones.

La audiencia, celebrada este miércoles 21 de octubre de 2026, se reprogramó para el próximo miércoles 28 de octubre.

El proceso judicial está relacionado con una investigación sobre el supuesto manejo irregular de recursos públicos, principalmente mediante operaciones vinculadas al pago de expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.