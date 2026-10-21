Suspenden otra vez audiencia de Donald Guerrero

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El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional suspendió la audiencia relacionada con el caso que involucra al exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros imputados, acusados por el Ministerio Público de presuntas irregularidades que habrían provocado un perjuicio al Estado dominicano superior a RD$19,000 millones.
La audiencia, celebrada este miércoles 21 de octubre de 2026, se reprogramó para el próximo miércoles 28 de octubre.
El proceso judicial está relacionado con una investigación sobre el supuesto manejo irregular de recursos públicos, principalmente mediante operaciones vinculadas al pago de expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
Notas relacionadas
Según la acusación del Ministerio Público, Donald Guerrero y los demás imputados habrían participado en una estructura dedicada a realizar operaciones irregulares con fondos del Estado.
La investigación se centra en pagos por concepto de expropiaciones de terrenos, que presuntamente habrían generado pérdidas millonarias para las finanzas públicas.
El órgano acusador sostiene que el perjuicio económico causado al Estado dominicano supera los RD$19,000 millones.
Con la suspensión de la audiencia, las partes deberán regresar al tribunal el próximo miércoles 28 de octubre, fecha prevista para dar continuidad al proceso judicial.
Hasta el momento, la información suministrada no precisa las razones de la suspensión.
El caso forma parte de los procesos judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos que involucran a antiguos funcionarios y otros señalados por el Ministerio Público.
Las acusaciones deberán ser examinadas por los tribunales, conforme avance el proceso y se conozcan los argumentos de las partes.
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