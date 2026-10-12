Se suspende encuentro entre el Papa y Abinader

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

Roma, Italia. El encuentro entre el papa León XIV y el presidente Luis Abinader previsto para el jueves 15 de octubre quedó suspendido por el ingreso del Sumo Pontífice a un centro hospitalario de Roma, en el marco de su anunciada operación quirúrgica.

La información trascendió en el marco de un encuentro entre una representación de la Santa Sede encabezada por Monseñor Javier Domingo Fernández, jefe de protocolo de la Santa Sede, el mandatario dominicano y miembros de su gabinete, en momentos en que el pontífice se prepara para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones.

Fuentes consultadas confirmaron que el papa León XIV será ingresado este mismo lunes en un centro hospitalario de Roma, aunque la Santa Sede todavía no ha comunicado oficialmente esa fecha de ingreso. La operación fue anunciada por el propio pontífice el domingo 11 de octubre y está prevista para los primeros días de esta semana.

Publicidad

Abinader se reunirá el jueves con el cardenal Pietro Parolin

El presidente Luis Abinader tiene programado para este jueves 15 de octubre un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, como parte de la visita oficial que realiza a Europa.

La reunión adquiere especial relevancia ante la situación médica del pontífice y las conversaciones relacionadas con una eventual visita papal a la República Dominicana durante 2027.

El domingo, a su llegada a Roma, Abinader había manifestado públicamente su intención de formalizar una invitación al papa León XIV para visitar territorio dominicano el próximo año.

Publicidad

El mandatario recordó que el pontífice ya había visitado República Dominicana cuando ejercía como sacerdote y expresó su interés en que regresara al país, esta vez como máxima autoridad de la Iglesia católica.

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha concreta para el eventual viaje papal ni se ha divulgado un itinerario de actividades en territorio dominicano.

Papa León XIV será operado por nódulo en un pulmón

El papa León XIV anunció este domingo, después del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, que deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo pulmonar descubierto durante controles médicos recientes.

Publicidad

El pontífice explicó que la lesión fue detectada en una fase temprana y que, siguiendo las recomendaciones de los médicos, decidió someterse al procedimiento quirúrgico.

La intervención se realizará en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, según informó Vatican News, el servicio oficial de información de la Santa Sede.

Por su parte, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, precisó que la cirugía está prevista para los primeros días de esta semana y que el período estimado de hospitalización posterior será de aproximadamente siete días.

La Santa Sede no ha informado públicamente sobre un diagnóstico de cáncer ni ha atribuido una naturaleza maligna al nódulo. Tampoco ha anunciado oficialmente cambios definitivos en la agenda internacional del pontífice derivados de esta intervención.

Visita del papa a República Dominicana aún no tiene fecha

La posibilidad de que León XIV visite República Dominicana en 2027 constituye uno de los asuntos de interés diplomático y religioso en las conversaciones entre el Gobierno dominicano y la Santa Sede.

La eventual visita tendría una dimensión especial para la comunidad católica dominicana, considerando la relevancia histórica del país en la evangelización de América y las relaciones diplomáticas que mantiene con el Vaticano.

La última visita de un pontífice a República Dominicana ocurrió en octubre de 1992, cuando Juan Pablo II viajó al país con motivo del quinto centenario del inicio de la evangelización del continente americano.

De concretarse el viaje de León XIV en 2027, sería la primera visita papal a territorio dominicano en 35 años.

Por el momento, las conversaciones continúan y se espera que la reunión entre Abinader y Pietro Parolin contribuya a precisar el alcance de la agenda bilateral, mientras el Vaticano concentra su atención en la intervención quirúrgica y recuperación del pontífice.