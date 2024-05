Sur Futuro y Genera ITM firman alianza para desarrollo de Pedernales

Santo Domingo, RD. – La Fundación Sur Futuro y la Fundación Genera ITM firmaron un memorándum de entendimiento para aunar esfuerzos en el desarrollo sostenible de provincia de Pedernales. La alianza tiene como objetivo principal contribuir a la calidad de vida de población de provincia de Pedernales a través de cinco líneas de trabajo. Los objetivos abarcan: el impulso del turismo sostenible, la formación integral de las personas, el fomento de emprendimientos locales estratégicos, la protección del medio ambiente y el incentivo de espacios de diálogo y participación comunitaria.

La presidenta de la Fundación Sur Futuro, Melba Segura de Grullón señaló “Si alguien me pregunta cuál es el sitio de la región Sur donde las necesidades están más a flor de piel y reflejadas en los rostros de sus habitantes, les digo: “ese sitio es Pedernales. Ahí es que se necesita el trabajo. En la Laguna de Oviedo, en Juancho, en Aguas Negras y en la cuenca del Mulito, que, si no le ponemos atención, no tendremos agua”

“Por eso, tener a GENERA ITM como aliada para mejorar la calidad de vida de la gente de esa región es convertir en realidad el sueño que desde hace 22 años tengo luchando desde Sur Futuro para mejorar las condiciones de vida de tanta gente abandonada, que solo por el hecho de vivir lejos de la capital y tener pocos votos siempre eran los últimos, si acaso se acordaban de ellos” destacó la señora Melba Segura de Grullón.

La presidenta de Fundación Genera ITM, Alicia Mateos, expresó su compromiso de con Sur Futuro para garantizar un futuro próspero para las comunidades de Pedernales.

Líneas de acción

a) Co-creación de un plan de acción que permita definir programas o proyectos, sus alcances y metas para el logro del objeto planteado.

b) Impulsar el turismo sostenible con enfoque en las comunidades, que consista en generar espacios de diálogo con las comunidades, instituciones públicas y privadas. Así como la sociedad civil, para definir los aspectos fundamentales que integran la sostenibilidad, y como abona a la oferta turística y la economía local.

c) Desarrollar la formación integral de las personas, con capacitación técnica en turismo, el fomento de la cultura que rescate los saberes locales. Asimismo, la integración de las juventudes con capacitación de habilidades para la vida y el fortalecimiento de cultura ambiental que trasforme hábitos hacia la sostenibilidad.

d) Promover emprendimientos locales estratégicos, a través de co-creación de buenas prácticas, acompañamiento técnico y financiero que brinde oportunidades de empleos dignos con ingresos justos. Así como seguridad social y desarrollo integral de las personas.

e) Fomentar la protección al medio ambiente, que garantice el acceso a un ambiente sano a las generaciones presentes y futuras. También busca impulsar de la educación y cultural ambiental, la gestión integrada de los residuos sólidos urbanos y la restauración de ecosistemas, entre otros.

f) Incentivar espacios de diálogo y participación comunitaria para la discusión de políticas públicas. Así permitiendo que los comunidades contribuyan a la generación de nuevos modelos de planificación y organización basados en el desarrollo local.

Sobre Fundación Sur Futuro:

Sur Futuro es una organización privada sin fines de lucro que desde hace casi 23 años ha promovido el desarrollo y bienestar social de las comunidades más vulnerables de la República Dominicana. Implementando programas que buscan reducir los niveles de vulnerabilidad de las zonas de acción. Cuenta con vasta experiencia en el desarrollo de programas que buscan reducir las brechas de desigualdad en las zonas de impacto, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las comunidades vulnerables y apoyando la gestión sostenible del ambiente y los recursos naturales.

Sobre Fundación Genera ITM:

Genera ITM es una organización sin fines de lucro de segundo piso que fomenta el cierre de brechas a través del desarrollo económico en las comunidades, fomentando y apoyando programas y proyectos sociales de alto impacto. Tiene como misión promover el desarrollo económico a través del turismo local sostenible, creando oportunidades de empleo y emprendimiento para las comunidades locales, mientras se promueven los derechos de las personas, se protege y preserva el medio ambiente y las culturas locales, mejorando la calidad de vida de las personas.