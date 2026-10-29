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Suprema Corte actualiza reglas para el juez de ejecución de la pena

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó la Resolución núm. 95-2026, del 17 de septiembre de este año, que actualiza el Reglamento del Juez de Ejecución de la Pena para adecuarlo a las modificaciones introducidas en el Código Procesal Penal, mediante la Ley núm. 97-25. Esta actualización responde a la promulgación de […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Esta actualización responde a la promulgación de la Ley núm. 97-25, que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana
Esta actualización responde a la promulgación de la Ley núm. 97-25, que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana
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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó la Resolución núm. 95-2026, del 17 de septiembre de este año, que actualiza el Reglamento del Juez de Ejecución de la Pena para adecuarlo a las modificaciones introducidas en el Código Procesal Penal, mediante la Ley núm. 97-25.

Esta actualización responde a la promulgación de la Ley núm. 97-25, que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, y modifica la Resolución núm. 30-2025. Esto con el propósito de armonizar el reglamento con las disposiciones legales vigentes, mediante la actualización de referencias normativas. También de la numeración de artículos modificados por la reforma legislativa.

La resolución, aplicable a todos los jueces del sistema de justicia penal, regula las atribuciones del Juez de Ejecución de la Pena, sus actividades y los principales procedimientos de la etapa de ejecución de la pena. Asimismo, establece el marco para el control administrativo y judicial del cumplimiento de las sentencias.

Con esta actualización, la Suprema Corte de Justicia reafirma su compromiso con la seguridad jurídica, la correcta aplicación de la ley y el fortalecimiento institucional del sistema de justicia penal dominicano.

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ETIQUETAS:Corte de JusticiaProcesal PenalEjecución de la Pena
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