Supérate ampliará programa de cuidados a 150 nuevos hogares

La Dirección de Desarrollo Social Supérate anunció que incorporará alrededor de 150 nuevos hogares a la Política Nacional de Cuidados, como parte de su expansión en Santo Domingo Norte, La Altagracia, San Pedro de Macorís y San Cristóbal. La institución proyecta superar las 600 familias beneficiadas al cierre de 2026.

El anuncio fue realizado durante el cierre de la Semana Nacional de los Cuidados, en el marco de un panel sobre los avances y desafíos de esta política en República Dominicana, que reunió a especialistas, representantes de instituciones públicas y personas cuidadoras.

La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, destacó que el cuidado lo reconocen como un derecho. Además, una responsabilidad que requiere garantizar condiciones dignas tanto para quienes reciben atención como para quienes realizan estas labores. También resaltó la importancia de capacitar a las personas cuidadoras y promover oportunidades de empleo.

Publicidad

Como parte de los avances, la institución informó que sus servicios domiciliarios benefician actualmente a 294 adultos mayores. Además, sus familias en Azua y Santo Domingo Este. Además, indicó que 213,614 niños reciben atención a través del Inaipi, mientras que más de 7,000 adultos mayores se atienden en el Conape.

Asimismo, destacó que 12,370 niños, niñas y adolescentes con discapacidad, pertenecientes a 11,948 hogares, reciben apoyo mediante el subsidio del Fondo Nacional para la Niñez y Adolescencia con Discapacidad, en coordinación con el Conadis.