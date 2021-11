Splenda instala módulos de salud por el Mes de la Diabetes

Santo Domingo, RD.- La marca Splenda, celebrará el Mes de la Diabetes con la instalación de varios módulos de salud en distintos puntos comerciales del país, en estos se realizarán pruebas gratuitas de glicemia, para que las personas puedan tener un diagnóstico temprano, saber si están en riesgo y puedan orientarse de cómo controlar los niveles de glucosa en la sangre.

Según informaron cada módulo contará con un especialista que ofrecerá consultas gratuitas a quienes se evalúen. Dicho experto estará dándole consejos a los atendidos, si ya padecen la condición y para prevenir padecimientos de la misma.

De acuerdo al Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, el 13.45% por ciento de los dominicanos presenta algún tipo de diabetes. Aunque el 2.35% no sabe que la tiene. Hay un 9.3 % que padece prediabetes, lo que implica un cuidado constante para evitar mayores complicaciones.

Sobre la Diabetes

Es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos.

La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía.

Algunas veces, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina. También influye el no usarla adecuadamente, por lo que la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células.

Puedes leer: Senado aprueba en segunda lectura proyecto reforma del Código Penal