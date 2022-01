SP extiende fecha para presentar tarjeta de vacunación con 3° dosis

Salud Pública extiende hasta el lunes 21 de febrero plazo para exigir presentación de tarjeta de vacunación contra COVID-19 con la tercera dosis en mayores de 18 años.

Como medida de prevención a consecuencia de la nueva variante Ómicron, informó la institución a través de un comunicado de prensa.

Nueva Resolución Número 0005-2022, introduce cambios en párrafos ll y lll del artículo Tercero de la Resolución 00069 del 27 de diciembre de 2021.

Para que disponga que después de resultado COVID-19 a partir del primero de diciembre de 2021, para aplicación de tercera dosis se deberá esperar entre uno y tres meses.

Además, establece que después de aplicación de un medicamento de anticuerpo monoclonal deberá esperar un máximo de 90 días para aplicación de una dosis.

Asimismo, prorroga hasta el 21 de febrero de 2022, obligatoriedad de presentar tarjeta de vacunación con las tres dosis contra COVID-19.

Según dispuesto por artículo 4 de Resolución 000069 del 27 de diciembre de 2021.

Reconfirma también que en casos excepcionales, Salud Pública otorgará permiso especial a personas que no puedan recibir inoculación por razones médicas.

Es decir, embarazadas con menos de 16 semanas de gestación o personas con complicaciones.

Non obstante, personas que luego de la fecha no hayan completado esquema principal de vacunación deberán presentar prueba PCR negativa con no más de 7 días de realizada.

De igual manera, mantiene exigencia en adolescentes de 12 y 17 años, quienes también deben presentar su certificado de vacunación con dos dosis.

Con esta Resolución el MSP acoge solicitud externada por varias sociedades médicas, como Colegio Médico Dominicano y Sociedad de Infectologia.

Además, empresariado y sindicatos que piden al Gobierno y a Salud Pública una prorroga en presentación de tarjeta.

Casos reportados este domingo

Se recuerda que le Ministerio reportó este domingo 1,221 nuevos casos y cuatro decesos.

Mientras que el número de muertes por la pandemia en República Dominicana se eleva a 4,395.

Estos nuevos casos son el resultado de 9,211 muestras procesadas en las últimas 24 horas, de las 4,685 son muestras por primera vez y 4,526 pruebas subsecuentes.

2,606 muestras se realizaron por el método PCR y 6,605 fueron pruebas antigénicas.

De los nuevos positivos, 266 corresponden a Santo Domingo, 260 al Distrito Nacional y 245 a Santiago.