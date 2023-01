Soto Jimenez: “La policía hizo todo menos capturar al susodicho”

Puedes Leer: Mujer que raptó a bebé en Los Mina engañaba a su pareja

Santo Domingo.- José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas, expreso que se tienen carencias a la hora de identificar nacionales haitianos que comenten delitos.

El ex mayor general recalco que no se tiene forma de identificar a estas personas. No existen registros o documento de identificación, como lo tienen los dominicanos. Indico, por igual, que no se tiene ficha de la recurrencia de delitos o datos biométricos de estos.

En el programa Despierta con CDN, Soto Jiménez relato como fue que su familia se enteró del asesinato de su tío y las otras dos personas que se encontraban en la propiedad.

Juan José Soto Cornier, por situaciones de negocios se quedó en Rancho Manuel ese día, cuando se suponía que iba a participar de la Marcha Patriótica en Santiago.

“La familia se enteró al otro día del incidente, porque unas personas que fueron a pagar una leche encontraron la casa abierta y encontraron los primeros indicios del crimen, y eso dio la alarma.”

Hasta el momento se presume que el asesino es un nacional haitiano que responde al apodo de Blanque. Al momento del hecho, el mencionado Blanque, tenía 15 días contratado por Soto Cornier como ordeñador.

«La respuesta de las personas se justifica», expreso Soto Jiménez

Blanque había sido despedido de otro trabajo por problemas de temperamento.

Soto Jiménez expreso que la voz de alarma la dieron personas de la zona que tienen casi 50 años interactuando con su familia. Por dicha razón, entiende, la reacción airada se justifica.

Personas del lugar procedieron a desalojar y quemar las propiedades de nacionales haitianos que residían cerca del lugar de los hechos. El ex mayor general explico que una de las victimas era de esa comunidad.

Soto Jiménez exalto la labor de la policía al comentar que la institución tomo a la esposa del mencionado Blanque para protegerla ya que esta tenía problemas con su pareja.

Por. Rosa Gómez