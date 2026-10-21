Solicitarán medida de coerción contra acusado de matar recolector en Santiago

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Santo Domingo, RD.– En las próximas horas el Ministerio Público estará depositando el expediente de solicitud de medida de coerción contra el imputado Jovanny de Jesús Metz Cruz «Macho», acusado de matar a Deivi Carlos Abreu Quezada, laboraba como conductor de un camión recolector de desechos sólidos en Santiago.
Según videos y consta en el expdiente, Macho persiguió al ociso y le profirió varias estocadas en pleno Palacio de Justicia de Santiago.
La magistrada Quirsa Abreu, fiscal titular de Santiago dijo que están listos para presentar la formal acusación luego de la imposición de medida, ya que el proceso está en etapa intermedia.
Se espera que en las próximas horas la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago fije la fecha y hora para el conocimiento de la audiencia. A Metz lo declararon en rebeldía en el cuarto colegiado de la instrucción de Santiago, por un caso de intento de homicidio contra un agente policial.
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