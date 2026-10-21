Solicitarán medida de coerción contra acusado de matar recolector en Santiago

Santo Domingo, RD.– En las próximas horas el Ministerio Público estará depositando el expediente de solicitud de medida de coerción contra el imputado Jovanny de Jesús Metz Cruz «Macho», acusado de matar a Deivi Carlos Abreu Quezada, laboraba como conductor de un camión recolector de desechos sólidos en Santiago.

Según videos y consta en el expdiente, Macho persiguió al ociso y le profirió varias estocadas en pleno Palacio de Justicia de Santiago.