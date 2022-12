Sociedad de Infectología sugiere garantizar agua potable para evitar el cólera

La Sociedad Dominicana de Infectología alertó este miércoles que en República Dominicana hay un número importante de personas que viven en condiciones de pobreza extrema y hacinamiento sin acceso al servicio de agua potable, siendo esta la población que sufrirá con mayor intensidad los efectos de la enfermedad diarreica bacteriana llamada cólera.

Clevy Pérez, presidenta de la organización, indicó que en Haití los más afectados son niños que provienen de familias de escasos recursos, ya que, cerca de un 40% de los infectados tiene menos de 14 años. Ante esta triste realidad que amenaza con impactar fuertemente a República Dominicana, sugiere que las autoridades del país la tomen en cuenta y busquen soluciones a corto y largo plazo.

“En cuanto a las medidas de prevención, pueden haber campañas a corto plazo en las áreas más afectadas, como administración de químicos, suministro de cloro para la potabilización del agua y campañas de educación. Esta situación nos está dando en la cara, sobre todo en una sociedad con profundas inequidades, con falta de acceso a servicios básicos”, planteó.

Entrevistada en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes por el canal 37, la especialista consideró que a largo plazo debe buscarse una solución definitiva al problema del cólera, empezando por garantizar que el cien por ciento de los hogares dominicanos tenga acceso al servicio de agua potable.

Una enfermedad importada

Indicó que el cólera es una enfermedad importada que se ha tenido en la historia de la isla, y que lamentablemente entró a República Dominicana después de provocar más de 300 muertes de personas en los últimos tres meses que lleva azotando al vecino país de Haití.

Dijo que, aunque las condiciones de República Dominicana y Haití no son iguales, en el país hay un número importante de personas en condiciones de pobreza que viven sin acceso a agua potable, siendo esta la población que sufrirá los efectos de esta enfermedad diarreica bacteriana llamada cólera.

“No solo serán las personas que viven en La Zurza, sino también los que residen en zonas aledañas, los que pescan y se bañan en el río. Son personas que están ahora mismo bajo el riesgo de contagio del cólera”, alertó.

Otros virus

En relación a la variedad de virus con síntomas similares como la influenza y el coronavirus, Clevy Pérez declaró que: “Estamos viendo pacientes que, por ejemplo, lo vimos hace poco con una influenza, ahora vienen con Covid o ahora vienen con virus sincitial respiratorio”.

Explicó que el virus de la influenza tiene la característica de que, al afectar los neumocitos del epitelio respiratorio, cuando ya está afectando varias células y el árbol respiratorio empieza a repitalizarse, los virus viables que quedan infectan a las células nuevas que han ido surgiendo.

“Por eso la gente a veces tiene la sensación con la gripe de me volvió la gripe. Pero no es que te volvió, es el mismo virus que estaba ahí, ya no tenía más células que infectar y al repitalizarse, entonces invade nuevas y eso hace que los síntomas se sientan nuevamente con mayor intensidad”, detalló.

La especialista refirió que ha visto pacientes que llegan a los consultorios con un virus determinado y poco tiempo después regresan con un virus diferente, al tiempo de señalar que son diagnosticados con métodos moleculares, como los paneles respiratorios.

Al preguntársele la importancia de los paneles respiratorios para diferenciar en tiempo oportuno los virus respiratorios de la gripe simple y el tratamiento que se debe aplicar. “Realmente los paneles respiratorios tendrían una gran ventaja: diagnóstico etiológico. Porque, si ya se sabe que es un virus, por ejemplo, lo que está produciendo fiebre y tos, ya no se van a utilizar de forma inadecuada los antibióticos”, comentó.

Sostuvo que en la población pediátrica es muy frecuente el uso abusivo de antibióticos pensando que se trata de una enfermedad bacteriana cuando en realidad es viral, incluso, con todas las consecuencias que producen el uso abusivo de los fármacos.

Importancia de las pruebas de paneles respiratorios

En ese sentido, destacó la necesidad de hacer las pruebas de paneles respiratorios precisamente para evitar el uso abusivo de los antibióticos, porque muchos de estos virus son autolimitados, en el entendido de que no suelen presentar complicaciones, sino que pasan sin necesidad de darle un manejo especial.

Sin embargo, dijo que el gran problema es el alto costo de estas pruebas, sobre todo teniendo en cuenta que las aseguradoras no las cubren, razón por las que en mayoría de los casos son inaccesibles para las familias.

“Muchas familias no tienen recursos para gastar miles de pesos en lo que se puede ver como una simple gripe o simple infección de vía respiratoria superior. Entonces, debemos pensar qué conviene más, si hacer un diagnosticó etiológico o las pruebas masivas que abaratan el costo y seguir usando medicamentos inadecuados”, planteó.

Por tanto, consideró que cuando se toman decisiones de salud no solo se debe tomar en cuenta el costo de la prueba, sino también los costos que evita realizar esta prueba a tiempo.

Otras enfermedades infecciosas

Al ser cuestionada de los riesgos de contraer otras enfermedades infecciosas asociados a la mala calidad del agua, la especialista respondió que permanentemente se ven casos de enfermedades gastrointestinales, tanto infecciones parasitarias como infecciones bacterianas.

Puso como ejemplo enfermedades como la infección por salmonella y gastroenteritis, las cuales podrían afectar a todos los segmentos de la sociedad por el mal tratamiento del agua y los alimentos. “Donde quiera pueden ocurrir este tipo de infecciones. Pero claro está, son enfermedades que se relacionan más a la pobreza, al hacinamiento y a la marginalidad”, agregó.

En ese sentido, planteó que lo más importante en los alimentos es evitar la contaminación cruzada, aunque se debe ver las condiciones en que viven muchas personas. “Si manipulamos las carnes, no se supone que debemos manipular los vegetales sin lavarnos las manos. Debemos cocer bien las carnes, sobre todo la de pollo. En cuanto a lo vegetales, es importante dejarles caer el agua a chorro de manera enérgica con agua en buenas condiciones”, recomendó.