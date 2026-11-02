Sociedad civil respalda elección de nuevos jueces de la Suprema Corte

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Representantes de organizaciones de la sociedad civil valoraron la elección de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
También destacaron que un juez de carrera fuera escogido para presidir el alto tribunal.
Entre los representantes figuran Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); Leidy Blanco, de Participación Ciudadana, y Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia.
Los tres coincidieron en que el proceso fortaleció el sistema judicial y el sector jurídico dominicano.
Además, resaltaron la elección de un magistrado con trayectoria dentro de la carrera judicial para dirigir la Suprema Corte.
Destacan participación femenina
Los juristas también valoraron la participación de las mujeres en la conformación del alto tribunal.
En ese sentido, destacaron que se mantuviera la representación femenina dentro de la Suprema Corte de Justicia.
Cuestionan influencia política
Otro de los aspectos abordados fue la posible influencia política en la selección de los magistrados.
Leidy Blanco consideró que, en esta ocasión, se rompió con una tradición de incidencia política en este tipo de decisiones.
La representante de Participación Ciudadana valoró el desarrollo del proceso de selección.
Ratifican cinco magistrados por siete años
En septiembre pasado, el Consejo Nacional de la Magistratura ratificó a cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia.
La decisión les permitirá continuar en sus cargos durante otros siete años.
Los magistrados ratificados fueron Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
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