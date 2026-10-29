SKYhigh Dominicana celebra 16 años ampliando la conectividad desde RD

De las rutas regionales a una red continental

Con una operación más consolidada, SKYhigh extendió sus conexiones más allá del Caribe insular. Miami, Providence, St. Thomas, Cuba y Guyana Inglesa se incorporaron a su mapa de destinos, acercando a República Dominicana a nuevos mercados de Norteamérica y Sudamérica.

Venezuela también formó parte de este recorrido, con operaciones hacia Caracas, Maracaibo, Valencia y Porlamar, en la isla de Margarita. En enero de 2023, la conexión con Caracas llegó a operar diariamente.

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Cayena, en la Guayana Francesa, fue otro de los destinos que integró su red durante este proceso. Aunque algunas de estas rutas dejaron de operar posteriormente, forman parte de la historia de los mercados atendidos por la aerolínea.

En 2026, la incorporación del Boeing 737-700, con capacidad para 143 pasajeros, y del Boeing 767-200BDSF para carga añadió nuevas capacidades a la flota y amplió las posibilidades de servicio de la compañía.

Ese mismo año, Paramaribo, capital de Surinam, se sumó a las conexiones de SKYhigh con una ruta directa desde Santo Domingo. La operación se enmarcó en el memorándum de entendimiento suscrito entre ambos países en 2023 y añadió un nuevo enlace entre República Dominicana y Sudamérica.

De esta manera, la compañía desarrolló una red que trasciende sus primeros destinos caribeños y conecta mercados con distintas características y necesidades.

El talento y la infraestructura detrás de cada vuelo

La operación de una aerolínea depende tanto de sus rutas y aeronaves como de las personas y los recursos técnicos que la sostienen. Pilotos, tripulantes, técnicos y personal de tierra desempeñan funciones esenciales en una actividad que exige formación continua, coordinación y cumplimiento de rigurosos estándares operativos.

SKYhigh cuenta con una tripulación 100 % dominicana, que contribuye al desarrollo de personal especializado en aviación en el país.

En 2025, la compañía incorporó un Centro de Entrenamiento Aeronáutico destinado a la formación continua de pilotos, tripulantes de cabina, técnicos y personal operativo. Esta instalación permite mantener la preparación del equipo humano conforme evolucionan la flota y las exigencias de la operación.

A ello se suma la infraestructura aeroportuaria. En 2026, SKYhigh inició la construcción de un nuevo hangar en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, destinado a respaldar sus operaciones y el desarrollo de la flota.

Estas iniciativas reflejan una dimensión fundamental de la trayectoria empresarial: además de establecer conexiones aéreas, es necesario invertir en formación, infraestructura y capacidades técnicas para sostenerlas desde República Dominicana.

Dieciséis años construyendo conectividad

En 16 años, SKYhigh Dominicana ha evolucionado desde una operación regional hacia una compañía con conexiones en el Caribe, Estados Unidos y Sudamérica. En ese tiempo ha incorporado aeronaves de mayor capacidad, diversificado sus servicios y desarrollado recursos humanos y técnicos para respaldar su actividad.

Su trayectoria reúne más que destinos y pasajeros. También refleja el desarrollo de una empresa dominicana que ha contribuido a vincular el país con otros mercados mediante inversión, empleo especializado, formación e infraestructura.

En aviación, la distancia se mide en millas y horas de vuelo. El efecto de una conexión, sin embargo, se observa en las familias que pueden reencontrarse, las empresas que acceden a nuevos mercados y las oportunidades que se vuelven más cercanas.

La historia de SKYhigh Dominicana es la de una construcción sostenida en el tiempo: desde una aeronave de 19 pasajeros hasta una operación con una flota más diversa, una red internacional y nuevas capacidades para atender el transporte aéreo.

Después de 16 años, la compañía continúa conectando a República Dominicana con el Caribe y otros mercados del continente, como parte de una trayectoria que ha acompañado la evolución de la conectividad aérea del país.