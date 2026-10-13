Siete provincias y el Distrito Nacional en alerta verde por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene y amplía el nivel de alerta verde ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias registradas y las pronosticadas para las próximas horas.

De acuerdo con el informe del organismo, basado en el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones meteorológicas continuarán bajo la incidencia de una vaguada, combinada con el aporte de humedad del viento del este/sureste.

Esta situación favorecerá, principalmente durante la tarde y la noche, aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

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Provincias en alerta verde

El COE mantiene bajo alerta verde las siguientes demarcaciones: