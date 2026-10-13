Siete provincias y el Distrito Nacional en alerta verde por lluvias

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene y amplía el nivel de alerta verde ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias registradas y las pronosticadas para las próximas horas.
De acuerdo con el informe del organismo, basado en el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones meteorológicas continuarán bajo la incidencia de una vaguada, combinada con el aporte de humedad del viento del este/sureste.
Esta situación favorecerá, principalmente durante la tarde y la noche, aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.
Provincias en alerta verde
El COE mantiene bajo alerta verde las siguientes demarcaciones:
- Santo Domingo, especialmente la parte noreste.
- San Cristóbal, especialmente la parte norte.
- La Vega.
- Santiago.
- Puerto Plata.
- Monte Plata.
- Valverde.
- Distrito Nacional.
Notas relacionadas
Recomendaciones a la población
El organismo exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los boletines y canales oficiales del COE, revisar las medidas de prevención y tener preparado un plan familiar de emergencia.
Asimismo, recomendó evitar situaciones de riesgo y no cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables a inundaciones.
El COE recordó que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
La alerta verde indica que la población debe mantenerse informada y preparada ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
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