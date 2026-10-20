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SIE aclara dudas sobre nuevas reglas para paneles solares

La Superintendencia de Electricidad aclaró que el nuevo reglamento para usuarios de paneles solares no establece impuestos por generar electricidad ni por utilizar la luz solar. La normativa reduce a 45 días el plazo para aprobar instalaciones, contempla un crédito del 100 % por la energía inyectada a la red y establece la gratuidad de los medidores bidireccionales. Los contratos vigentes mantendrán sus condiciones hasta su vencimiento.

Marianny Valdez
Comunicado de la Superintendencia de Electricidad sobre el nuevo reglamento para usuarios de paneles solares, sus cambios técnicos y las condiciones de aplicación.
La Superintendencia de Electricidad explicó los cambios del reglamento para usuarios de paneles solares y aclaró que no contempla impuestos por generar electricidad.
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La Superintendencia de Electricidad (SIE) aclaró que el nuevo reglamento para los usuarios de paneles solares busca modernizar el sistema eléctrico dominicano y facilitar el crecimiento de las energías renovables.

La institución explicó que la normativa no establece impuestos por generar electricidad mediante paneles solares ni por el uso de la luz del sol. Precisó que contempla un cargo técnico por el uso de la red eléctrica para determinados sistemas.

Según la SIE, esta disposición aplica a instalaciones con una capacidad inferior a 10 kilovatios que tengan más de cinco años bajo el esquema de medición neta.

Cambios para los usuarios

Entre las principales modificaciones, la entidad destacó la reducción del tiempo de aprobación de las solicitudes para instalar sistemas solares. El plazo pasará de hasta cuatro meses a un máximo de 45 días, con aprobación automática si no existe respuesta dentro del período establecido.

Además, los usuarios recibirán un crédito del 100 % por la energía que inyecten a la red eléctrica, frente al 75 % contemplado anteriormente.

La normativa también dispone que los medidores bidireccionales sean gratuitos. En los casos en que el usuario haya pagado por su instalación, podrá recibir un reembolso, según las condiciones aplicables.

Otro cambio elimina el límite fijo del 15 % de penetración de generación distribuida por circuito. En su lugar, la capacidad de conexión dependerá de estudios técnicos que determinen las condiciones de seguridad de la red.

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Contratos vigentes mantienen sus condiciones

La SIE señaló que el reglamento no tendrá efectos retroactivos. Por tanto, los contratos que ya están en vigor conservarán sus condiciones hasta que venza el período acordado.

La institución también reafirmó el compromiso estatal con la Ley 57-07, sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía, con el objetivo de promover la generación limpia en hogares y comercios.

Según la entidad, el nuevo marco busca conciliar la expansión de la energía renovable con la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico nacional.

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