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Sequía golpea acueductos del Gran Santo Domingo: operan por debajo del 50 %

El director de la institución, Fellito Suberví, explicó que la sequía ha reducido el caudal de las fuentes que alimentan los acueductos, limitando la cantidad de agua disponible para su captación, potabilización y distribución.

Noemy Vicioso
Sequía golpea acueductos del Gran Santo Domingo: operan por debajo del 50 %
Sequía golpea acueductos del Gran Santo Domingo: operan por debajo del 50 %
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Santo Domingo, República Dominicana. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) alertó que varios sistemas de abastecimiento de agua potable del Gran Santo Domingo operan por debajo del 50 % de su capacidad, debido a la prolongada falta de lluvias.

El director de la institución, Fellito Suberví, explicó que la sequía ha reducido el caudal de las fuentes que alimentan los acueductos, limitando la cantidad de agua disponible para su captación, potabilización y distribución.

Como parte de las medidas para reforzar el suministro, la Caasd puso en funcionamiento dos pozos en La Puya de Arroyo Hondo y La Yagüita. Los pozoscon una producción conjunta de 1,224,000 galones diarios.

Suberví exhortó a la población a hacer un uso responsable del recurso. Además, reparar fugas, evitar el desbordamiento de cisternas y reportar las averías en las vías públicas.

Aunque la institución confirmó la reducción de la capacidad de varios sistemas, los reportes consultados no identifican todos los acueductos afectados. Tampocodetallan la producción total actualizada de agua potable.

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