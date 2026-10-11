SENPA detiene a 23 haitianos y desmantela 15 casuchas en Sierra de Bahoruco

En un operativo interinstitucional, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, técnicos forestales del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) y la Dirección General de Migración (DGM), intervino esta importante área protegida, logrando la detención de 23 nacionales haitianos en condición migratoria irregular y el desmantelamiento de 15 casuchas construidas de manera ilegal.

El operativo tuvo como objetivo fortalecer la protección de los recursos naturales y prevenir actividades que comprometen la integridad de esta área protegida, tales como las quemas, los desmontes forestales, la ocupación irregular de terrenos y las construcciones no autorizadas.

Durante la intervención también ocuparon seis armas blancas y retenida una motocicleta, como parte de las acciones de vigilancia y control desarrolladas en el parque.

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Los detenidos quedaron bajo la responsabilidad de la Dirección General de Migración y demás autoridades competentes, para los procedimientos correspondientes conforme a las disposiciones legales vigentes.

El SENPA continúa las labores de inspección, vigilancia, prevención y control en las áreas protegidas del país, mediante el trabajo coordinado con las instituciones responsables de la protección ambiental y el cumplimiento de las normativas vigentes.