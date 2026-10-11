SENPA detiene a 23 haitianos y desmantela 15 casuchas en Sierra de Bahoruco

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
En un operativo interinstitucional, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, técnicos forestales del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) y la Dirección General de Migración (DGM), intervino esta importante área protegida, logrando la detención de 23 nacionales haitianos en condición migratoria irregular y el desmantelamiento de 15 casuchas construidas de manera ilegal.
El operativo tuvo como objetivo fortalecer la protección de los recursos naturales y prevenir actividades que comprometen la integridad de esta área protegida, tales como las quemas, los desmontes forestales, la ocupación irregular de terrenos y las construcciones no autorizadas.
Durante la intervención también ocuparon seis armas blancas y retenida una motocicleta, como parte de las acciones de vigilancia y control desarrolladas en el parque.
Los detenidos quedaron bajo la responsabilidad de la Dirección General de Migración y demás autoridades competentes, para los procedimientos correspondientes conforme a las disposiciones legales vigentes.
El SENPA continúa las labores de inspección, vigilancia, prevención y control en las áreas protegidas del país, mediante el trabajo coordinado con las instituciones responsables de la protección ambiental y el cumplimiento de las normativas vigentes.
Te puede interesar
- Altercado entre ciudadano, sacerdote y agentes de DIGESETT se viraliza en Cotuí
- Video: Inespre lleva abastos a bajo costo a Hato Mayor del Rey
- ¿Cuánto le costaría la nueva Revista a los dueños de vehículos?
- Padre entrega a adolescente por caso de muerte de Spencer Parra
- Arajet alcanza cinco millones de pasajeros y afianza conexión en las Américas