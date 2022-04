Santo Domingo, R.D.- El estreno del sistema automatizado de votación en el Senado de la República tomó a algunos legisladores fuera de base. Hubo senadores se enredaron con su uso, lo que provocó que el presidente del Senado, Eduardo Estrella, detuviera la sesión para explicar el uso del sistema.

“El que no marca, se queda sin votar. No se queda como voto de abstención. Se queda como que no votó”, reaccionó el senador Dionis Sánchez, representante de Pedernales por la Fuerza del Pueblo (FP).

Los senadores y el voto automatizado

Eduardo Estrella aconsejó que “desde que entremos los senadores que se habiliten de una vez, si salen antes, que se deshabiliten de la máquina para que no aparezcan en la votación”.

Entre los legisladores que no estaban familiarizados con el sistema figuran los senadores de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, y Alexis Victoria Yeb, de María Trinidad Sánchez.

Para la mayoría de los senadores el voto automatizado debería ser algo conocido, porque en su mayoría fueron diputados, y en la cámara baja ya existe ese sistema. Sin embargo, para Victoria Yeb y Rodríguez el sistema es totalmente nuevo, porque es su primera vez en el Congreso Nacional.

Inicio del voto automatizado

Se recuerda que el pasado 7 de abril el Senado anunció como un paso de avance hacia la modernización, la implementación del Sistema de Votación Automatizada.

A través del nuevo sistema los congresistas agilizan el proceso de votación, cuyos resultados se transmiten de manera instantánea en varias pantallas. Así queda un registro histórico e individual de las decisiones del legislador sobre cada asunto sometido al escrutinio del Pleno.

La sesión de este miércoles fue la primera de manera formal para el uso del sistema. Aunque se había informado que se habían hecho varias pruebas de uso con los senadores.