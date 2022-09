Senador Taveras advierte deberán demostrarle en justicia denuncia de corrupción en su contra

El legislador oficialista hace las aclaraciones ante denuncias de que él y su familia eran favorecidos con contratos del Ministerio de Educación

Santo Domingo, R.D.- El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, anunció que demandara a la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de la República Dominicana (ASEDILIRD) por acusarlo de corrupción en procesos de licitación en el Ministerio de Educación.

El legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) también reiteró que no es suplidor del Estado, porque desde que llegó al Congreso solicitó que Compras y Contrataciones le diera de baja a su registro de proveedor de Estado.

Yo no puedo hacer negocios con el Estado si no tengo registro de proveedor, ninguno. Usted entiende y eso es lo que yo quiero que me demuestren en justicia esa acusación.

Antonio Taveras, senador Santo Domingo-PRM