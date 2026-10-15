Senador pide a Faride Raful y al jefe de la Policía explicar muertes policiales

Taveras recuerda caso de La Barranquita

El senador recordó casos de personas abatidas por agentes policiales que, según indicó, no tenían conflictos con la ley.

“Recuérdense los jóvenes de La Barranquita, en la barbería. Cinco jóvenes ultimados por la Policía Nacional. La Policía inmediatamente dijo que era una banda de delincuentes y que había sido un intercambio de disparos. Diez o doce días después, la investigación que hizo el Ministerio Público arrojó que no, que no era cierto”, manifestó.

Senadores respaldan la iniciativa

Los senadores Flanklin Romero, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Edward Espiritusanto, de la Fuerza del Pueblo (FP), respaldaron la propuesta de invitar al director de la Policía y a la ministra Faride Raful.

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“El Senado tiene esa facultad de invitar a los ministros, a todas las personas que tengan que ver con el Estado, a ser invitados acá al Senado y escuchar las preguntas que nosotros podamos hacer”, expresó Romero.

Por su parte, Espiritusanto afirmó que la Policía debe detener a los delincuentes para que enfrenten la justicia.

“Los delincuentes hay que ponerlos en su lugar, pero no en 29, sino están en la cárcel y están en los tribunales. La Policía está preparada, lo que tiene que agarrarlos vivos para que ellos cumplan en la cárcel”, señaló.

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La iniciativa pasó a una comisión para su estudio, con un plazo de dos semanas.