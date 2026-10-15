Senador pide a Faride Raful y al jefe de la Policía explicar muertes policiales

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El senador independiente Antonio Taveras depositó una resolución para invitar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, al pleno del Senado. El objetivo es que expliquen las muertes en presuntos intercambios de disparos.
El legislador busca que ambos funcionarios detallen las muertes causadas por agentes policiales. También pide explicaciones sobre los protocolos para el uso de la fuerza letal y los mecanismos de investigación y control.
“Para que vengan a explicarle al país, a través de este Senado, sobre las muertes extrajudiciales, es decir, los llamados intercambios de disparos que se han triplicado, cuadriplicado, sobre todo en el mes”, expresó Taveras.
Notas relacionadas
Taveras recuerda caso de La Barranquita
El senador recordó casos de personas abatidas por agentes policiales que, según indicó, no tenían conflictos con la ley.
“Recuérdense los jóvenes de La Barranquita, en la barbería. Cinco jóvenes ultimados por la Policía Nacional. La Policía inmediatamente dijo que era una banda de delincuentes y que había sido un intercambio de disparos. Diez o doce días después, la investigación que hizo el Ministerio Público arrojó que no, que no era cierto”, manifestó.
Senadores respaldan la iniciativa
Los senadores Flanklin Romero, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Edward Espiritusanto, de la Fuerza del Pueblo (FP), respaldaron la propuesta de invitar al director de la Policía y a la ministra Faride Raful.
“El Senado tiene esa facultad de invitar a los ministros, a todas las personas que tengan que ver con el Estado, a ser invitados acá al Senado y escuchar las preguntas que nosotros podamos hacer”, expresó Romero.
Por su parte, Espiritusanto afirmó que la Policía debe detener a los delincuentes para que enfrenten la justicia.
“Los delincuentes hay que ponerlos en su lugar, pero no en 29, sino están en la cárcel y están en los tribunales. La Policía está preparada, lo que tiene que agarrarlos vivos para que ellos cumplan en la cárcel”, señaló.
La iniciativa pasó a una comisión para su estudio, con un plazo de dos semanas.
Te puede interesar
- Antonio Taveras cuestiona uso del “29” para combatir la delincuencia
- Policía Nacional apresa a un hombre y ocupa fusil M16, 21 cápsulas en Samaná
- Policía Nacional será sede de cumbre regional de Ameripol
- Policía desmantela cinco puntos de drogas y ocupa armas ilegales en SDN
- Policía arresta a dos hombres por estafas en redes y alquileres falsos