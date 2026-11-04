Peajes electrónicos: Senado recibe proyecto que contempla multas por evasión

El Senado de la República recibió este miércoles del Poder Ejecutivo un proyecto de ley que busca modernizar el sistema de peajes en República Dominicana, habilitar el cobro electrónico y establecer sanciones por evadir el pago.

La iniciativa modifica la Ley núm. 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó que será enviada a una comisión para su estudio.

La propuesta fue entregada por Maireni Rivas Polanco, subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, junto a Hostos Rizik Lugo, director general del Fideicomiso RD Vial, y otros integrantes de la comitiva.

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Cobro sin detenerse en las estaciones

Rizik Lugo explicó que el proyecto forma parte de un programa para incorporar el sistema «Free Flow» o flujo libre. Esta modalidad permite identificar los vehículos y cobrar el peaje electrónicamente, sin necesidad de detenerse.

La iniciativa también contempla multas para quienes evadan el pago y reconoce los dispositivos existentes de Paso Rápido.

El funcionario indicó que los ingresos de los peajes financian obras de infraestructura, mantenimiento y seguridad vial.

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Además, informó que el programa piloto de la estación de peaje Las Américas forma parte del proceso de modernización. Para el próximo año, se proyecta implementar allí un modelo híbrido.

Este sistema combinaría carriles expresos sin barreras con casetas para quienes paguen en efectivo. La expansión se realizaría progresivamente en otros corredores del país.

Proyecto pasará a comisión

Al recibir la propuesta, Ricardo de los Santos consideró que el nuevo sistema contribuiría a mejorar la circulación vehicular y reducir los congestionamientos en las estaciones de peaje.

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El legislador señaló que incluso los carriles de Paso Rápido pueden generar filas cuando los dispositivos no logran leer correctamente los equipos de los vehículos.

De los Santos explicó que el proyecto llegó fuera de agenda. Sin embargo, anunció que sería remitido a comisión durante la sesión de este miércoles para su análisis.

La propuesta asigna al Fideicomiso RD Vial la administración y fiscalización del sistema de peajes. También establece una implementación gradual de las tecnologías de cobro electrónico.

El proyecto deberá completar el proceso legislativo antes de convertirse en ley.