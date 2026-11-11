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l Senado de la República aprobó en segunda discusión el proyecto de Ley Orgánica que regula la Zona Costero-Marina y sus Recursos, una iniciativa que busca establecer mecanismos para proteger, conservar y garantizar el aprovechamiento sostenible de estos espacios naturales en República Dominicana.

La propuesta, presentada por los senadores Antonio Marte y Félix Bautista, contempla una gestión integral de las zonas costeras y marinas para garantizar su preservación y uso responsable.

La pieza legislativa destaca que, por su condición de país insular y su estrecha relación con el mar, República Dominicana cuenta con una amplia diversidad de ecosistemas costeros y marinos, considerados un capital natural de importancia ecológica, económica y social.

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Asimismo, señala que estos espacios albergan recursos naturales, hábitats y especies que proporcionan bienes y servicios esenciales para el desarrollo sostenible y la supervivencia de sus habitantes.

Otras iniciativas aprobadas

Durante la misma sesión, los legisladores aprobaron el proyecto que designa con el nombre de «Doctor Norma Augusto Ferreira Azcona» el Palacio Municipal de Mao, provincia Valverde, y conocieron la propuesta que declara al municipio San Ignacio de Sabaneta como Cuna de la Restauración.

También dieron luz verde al proyecto que establece el 10 de marzo de cada año como Día Nacional de Concientización sobre el Uso de los Fuegos Artificiales.

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En tanto, dejaron sobre la mesa el proyecto de Ley Orgánica sobre Salud Mental de la República Dominicana, luego de conocer su contenido hasta el artículo 18.

Los senadores también conocieron iniciativas para modificar la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, y fortalecer la participación de los gobiernos locales en la prevención de la violencia de género mediante la creación de unidades municipales de atención a las víctimas.

Acuerdos internacionales

En única discusión, el Senado aprobó el acuerdo de servicios aéreos entre los gobiernos de República Dominicana e Israel, así como el convenio con Hungría sobre exención de visado para titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales.

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De igual manera, ratificó los nombramientos de Rafael Antonio Lantigua Ciriaco, Angie Shakira Martínez Tejera y Francisco Manuel Comprés Hernández como embajadores concurrentes ante Montenegro, Brunéi Darussalam y Bangladés, respectivamente.

El Pleno aprobó varias resoluciones dirigidas a mejorar los servicios y las infraestructuras en distintas comunidades del país.

Entre las propuestas figuran:

La instalación de una estafeta para la legalización de actos públicos en San Pedro de Macorís.

La construcción de un Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) en Moca, provincia Espaillat.

La designación de un fiscalizador permanente en Sabana de la Mar, Hato Mayor.

La construcción de un acueducto múltiple en Cruce de Pavón y un centro clínico y diagnóstico en Miches, provincia El Seibo.

La instalación de un puesto satélite de Aduanas en Sabana Cruz, Bánica.

La construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Salcedo.

Asimismo, aprobaron el traslado del Pleno del Senado a Santiago Rodríguez para el próximo 26 de noviembre de 2026.

Durante la sesión, los senadores también aprobaron reconocimientos a varias personalidades e instituciones por sus aportes en los ámbitos empresarial, artístico, educativo y cultural.

Entre los homenajeados figuran el Grupo Corporativo Mera Fondeur, Ramón Orlando Valoy García, por sus 50 años de trayectoria artística, y el grupo cultural La Sarandunga del Limonal, junto a Confesora Valdez Paulino y Radhamés Enrique Peguero.

También fue aprobada una resolución para felicitar a Tonty Enmanuel «Manny» Rutinel por su elección como representante del Distrito 8 de Colorado ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Además, se reconoció a Ángel Emilio Pimentel, conocido como «Mamilo»; Jacobo Peguero; Fanny Mirelys Santana y Juan Ernesto Guerrero Pujols, por sus contribuciones a la cultura, la educación, las artes y las tradiciones dominicanas.