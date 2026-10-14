Senado aprueba ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

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Santo Domingo. El proyecto fue presentado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, y procura que las actuaciones y omisiones de la administración pública se ajusten al ordenamiento jurídico del Estado.
La iniciativa regula la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales competentes en materia contencioso-administrativa, así como los procedimientos establecidos en la Constitución de la República.
En su artículo 13, el proyecto establece que los jueces y juezas de los tribunales superiores administrativos deberán cumplir los mismos requisitos exigidos por la Constitución y las leyes a los jueces de las Cortes de Apelación.
Otras iniciativas aprobadas
Durante la sesión, los senadores aprobaron elevar el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana, en Higüey, provincia La Altagracia, a la categoría de municipio.
También aprobaron declarar el 2 de diciembre como Día de la Mujer Municipalista.
Otras iniciativas incluyen la creación del Boletín Oficial del Estado y de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado del Noroeste. Además, aprobaron designar con el nombre de Milton Ray Guevara el Palacio de Justicia de Samaná.
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Durante la sesión, los senadores aprobaron elevar el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana, en Higüey, provincia La Altagracia, a la categoría de municipio.
También aprobaron declarar el 2 de diciembre como Día de la Mujer Municipalista.
Otras iniciativas incluyen la creación del Boletín Oficial del Estado y de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado del Noroeste. Además, aprobaron designar con el nombre de Milton Ray Guevara el Palacio de Justicia de Samaná.
El Pleno dio luz verde a un proyecto que modifica la Ley 491-06 sobre Aviación Civil y a otro que declara Patrimonio Monumental de la Nación el monumento a los Héroes de La Barranquita.
En primera discusión, aprobó declarar el mabí seibano Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana. También dio curso al cambio de nombre del distrito municipal Naranjal por Naranjal Parra y a la designación del estadio de Don Gregorio, en Nizao, con el nombre de Vladimir Guerrero.
Solicitudes de obras y reconocimientos
El Senado conoció solicitudes para construir hospitales en Santo Domingo Este y en municipios de Elías Piña. También aprobó iniciativas para instalar una subestación de bomberos en Boca de Yuma y reforzar la presencia policial en Jamao Afuera y Tenares.
Asimismo, aprobó reconocimientos a monseñor Antonio Camilo González, María Dimitrova, Lucy Doughty y Juan Augusto Feliz Silvestre, conocido como Enrique Féliz.
Por otra parte, dejó sobre la mesa el proyecto de regulación de los conflictos de intereses en el ejercicio de funciones públicas, presentado por el senador Antonio Taveras Guzmán. Durante la sesión, se leyó hasta el artículo 42.
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