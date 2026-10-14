Senado aprueba ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

Santo Domingo. El proyecto fue presentado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, y procura que las actuaciones y omisiones de la administración pública se ajusten al ordenamiento jurídico del Estado.

La iniciativa regula la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales competentes en materia contencioso-administrativa, así como los procedimientos establecidos en la Constitución de la República.

En su artículo 13, el proyecto establece que los jueces y juezas de los tribunales superiores administrativos deberán cumplir los mismos requisitos exigidos por la Constitución y las leyes a los jueces de las Cortes de Apelación.

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Otras iniciativas aprobadas

Durante la sesión, los senadores aprobaron elevar el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana, en Higüey, provincia La Altagracia, a la categoría de municipio.

También aprobaron declarar el 2 de diciembre como Día de la Mujer Municipalista.

Otras iniciativas incluyen la creación del Boletín Oficial del Estado y de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado del Noroeste. Además, aprobaron designar con el nombre de Milton Ray Guevara el Palacio de Justicia de Samaná.