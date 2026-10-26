Aguaceros continuarán esta noche en varias provincias del país

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El Centro Nacional de Pronósticos mantiene seis provincias en alerta meteorológica y nueve en aviso ante el pronóstico de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían provocar inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas.
Las precipitaciones continúan registrándose en distintos puntos del territorio dominicano, principalmente en Barahona, Azua, Peravia, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, San Cristóbal, Monte Plata y el Gran Santo Domingo. Se prevé que estas condiciones persistan durante la noche.
Entre las provincias bajo alerta meteorológica figuran San Juan, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata y Elías Piña.
Mientras tanto, permanecen bajo aviso meteorológico Barahona, San Cristóbal, Pedernales, Independencia, Bahoruco, Peravia, Azua, San José de Ocoa y el Gran Santo Domingo.
Para el Gran Santo Domingo, el pronóstico indica cielos nublados con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas condiciones podrían presentarse en el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este.
En cuanto a las temperaturas, Indomet indicó que se esperan mínimas entre 24 y 26 grados Celsius y máximas entre 32 y 34 grados, debido a la incidencia de vientos cálidos del sur y sureste.
Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y tomar precauciones en zonas vulnerables a inundaciones. También se aconseja evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua.
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Condiciones para el martes
Para este martes, se pronostican aguaceros moderados, localmente fuertes, desde la madrugada y durante las horas de la mañana en provincias del litoral costero caribeño. Entre ellas, Pedernales, Barahona, Independencia, Bahoruco, San Juan, Elías Piña, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.
Durante la tarde y parte de la noche, las precipitaciones podrían intensificarse y extenderse a Santiago, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Romana. Así como otras provincias bajo alerta y aviso meteorológico, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Por otro lado, las autoridades recomiendan a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca de la costa atlántica. También evitar aventurarse mar adentro debido al oleaje anormal. En las costas atlántica y caribeña se exhorta a tomar precauciones ante la reducción de la visibilidad por los aguaceros, las descargas eléctricas, las ráfagas de viento y el oleaje localmente alto.
Debido a las altas temperaturas, se aconseja ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera y permanecer en lugares frescos y ventilados. Asimismo, se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, especialmente en el caso de niños, embarazadas y adultos mayores.
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