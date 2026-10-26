Aguaceros continuarán esta noche en varias provincias del país

El Centro Nacional de Pronósticos mantiene seis provincias en alerta meteorológica y nueve en aviso ante el pronóstico de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían provocar inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Las precipitaciones continúan registrándose en distintos puntos del territorio dominicano, principalmente en Barahona, Azua, Peravia, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, San Cristóbal, Monte Plata y el Gran Santo Domingo. Se prevé que estas condiciones persistan durante la noche.

Entre las provincias bajo alerta meteorológica figuran San Juan, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata y Elías Piña.

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Mientras tanto, permanecen bajo aviso meteorológico Barahona, San Cristóbal, Pedernales, Independencia, Bahoruco, Peravia, Azua, San José de Ocoa y el Gran Santo Domingo.

Para el Gran Santo Domingo, el pronóstico indica cielos nublados con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas condiciones podrían presentarse en el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este.

En cuanto a las temperaturas, Indomet indicó que se esperan mínimas entre 24 y 26 grados Celsius y máximas entre 32 y 34 grados, debido a la incidencia de vientos cálidos del sur y sureste.

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Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y tomar precauciones en zonas vulnerables a inundaciones. También se aconseja evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua.