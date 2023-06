Seguros Reservas y Hospital Alemán de Buenos Aires realizan alianza

El Hospital Alemán cuenta con una trayectoria de más de 150 años siendo un referente en medicina de alta complejidad de Latinoamérica y su compromiso con la excelencia.

Santo Domingo. – Seguros Reservas suscribió un acuerdo de servicios directos con el Hospital Alemán de Buenos Aires, para su producto de salud internacional, con cobertura local, Just; abriendo de esta manera la posibilidad para acceder a las especialidades de este prestigioso centro de salud con más de 150 años de trayectoria y acreditaciones internacionales que avalan su alto nivel de calidad y atenciones.

En representación del Señor Ricardo Berthold y el doctor Horacio Henke, presidente y vicepresidente del Hospital Alemán, el acuerdo fue rubricado por el Doctor Claudio Bottaro, Gerente Comercial de Alta Complejidad del Hospital Alemán y Víctor J. Rojas, Vicepresidente Ejecutivo de Seguros Reservas.

El evento de suscripción contó con la asistencia de la Embajadora de la República Argentina en República Dominicana la señora Nora Capello.

Representando al Hospital Alemán participaron los Doctores Pablo Rubino, Jefe del Servicio de Neurocirugía del Instituto de Neurociencias, Lucas Mc Cormack, Jefe de Unidad de Cirugía de Hígado, Páncreas, Vía Biliar y Trasplante Hepático; mientras que por parte de la empresa de seguros asistió el Doctor Alejandro Cambiaso, Vicepresidente Médico de Seguros de Personas y Estíbaliz González, Directora General de Seguros de Personas. El encuentro contó además con la participación de altos ejecutivos, intermediarios y aliados.

El Hospital Alemán, gracias a las mejores prácticas médicas, controles de calidad e innovaciones, dispone de una acreditación internacional Oro de la Joint Commission International (JCI), y otros avales que respaldan la estandarización y seguridad de sus procesos centrados en el cuidado de los pacientes y sus familiares.

Este centro cuenta con el respaldo tecnológico de última generación aplicado a la salud y más de 300 profesionales especialistas capacitados, se posiciona como un establecimiento insignia en tratamientos de alta complejidad, trasplantes de órganos, cuidado de pacientes quemados, servicios de cardiología intervencionista, neurocirugía y oncología.



Con esta adición, Seguros Reservas continúa fortaleciendo su alcance en Suramérica y manteniendo su posición como la aseguradora dominicana con la red internacional más robusta de convenios directos.

Este convenio motiva el intercambio de conocimientos entre médicos dominicanos y argentinos, garantizando a los asegurados de Just el acceso a un innovador modelo de cuidado de la salud basado en la extensiva experiencia de los doctores, la más avanzada tecnología, credibilidad y excelencia operativa.

Acerca del Hospital Alemán – Buenos Aires – Argentina

El Hospital Alemán se destaca por su trayectoria que supera los 150 años de servicios médicos manteniendo la más alta calidad de atenciones con el respaldo de tecnología de última generación y profesionales especialistas altamente capacitados con formación académica y experiencia en trasplante de órganos, manejo de pacientes quemados y medicina de alta complejidad.

La Comisión Directiva está compuesta por personas destacadas que pertenecen a las colectividades de habla alemana en Argentina y tienen a su cargo el control y el destino del Hospital como centro de excelencia.

Como Hospital de alta complejidad recibe pacientes derivados desde el interior y exterior del país, que requieren tratamientos ambulatorios o quirúrgicos de distintas patologías.

Su nueva infraestructura incluyó 10 quirófanos inteligentes, unidad coronaria, hospital de día, unidad de cuidados intensivos y 104 camas en habitaciones con mayor iluminación y comodidad.

Sobre Seguros Reservas

Seguros Reservas es una empresa que cuenta con veintiún años de experiencia en el mercado asegurador dominicano, dedicada a la provisión de soluciones integrales de seguros.

Seguros Reservas es la única compañía dominicana en obtener mayor calificación por Fitch Ratings AA+ (Dom) y primera vez calificados por AM Best con A- (Excelente), ambas con perspectivas estable.

Sobre JUST

• Seguro Médico Internacional con cobertura local, que cuenta con 4 planes enfocados en el mercado norteamericano y global: JUST Control, JUST Total, JUST Vital y JUST Balance.

• La RED más completa de centros médicos de alta especialización a nivel internacional.

• Más de 540 mil especialistas de la salud a nivel mundial.

• Servicios de hospitalización en casa, telemedicina, cirugía robótica,

segunda opinión, entre otros.

• Cobertura de Trastorno de Espectro Autismo (TEA): apoyando la inclusión permitiendo que sus asegurados puedan acceder a terapias conductuales y de comunicación en una amplia red en expansión de centros en República Dominicana y a nivel mundial.