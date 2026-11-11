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República Dominicana
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Ministro de Trabajo advierte que seguirán operativos contra negocios chinos ilegales

Los operativos ejecutados en establecimientos de capital chino entre octubre y noviembre de 2026 se han traducido en decenas de clausuras temporales.

Redacción CDN
Comercios chinos
Esto en respuestas a las exigencias de sector empresarial que exige igualdad de condiciones para competir.
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Santo Domingo, RD.-Empresarios y funcionarios del Gobierno advirtieron que continuarán los operativos a nivel nacional en contra de los establecimientos de capital chino que operan de manera ilegal en el país.

Esto en respuestas a las exigencias de sector empresarial que exige igualdad de condiciones para competir.  

Operativos dejan cierres y paralizaciones

Respuesta oficial ante los comercios irregulares

La amplia ofensiva de fiscalización desplegada por el Gobierno contra establecimientos comerciales e industriales de capital chino que operan al margen de la ley ya ha dejado como resultado el cierre de varios negocios.

Notas relacionadas

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, aseguró que las inspecciones laborales continuarán en todo el territorio nacional y aclaró que no estarán dirigidas exclusivamente a establecimientos de capital chino, sino a todas las empresas que incumplan la legislación dominicana.

«Nosotros estaremos inspeccionando todas las cadenas de supermercados, sin importar origen; todas las cadenas de supermercados en su momento, igual todas las empresas que sea necesario inspeccionar».

El funcionario ofreció estas declaraciones durante el congreso de Copardom, donde también advirtió sobre incumplimientos relacionados con las jornadas laborales, los salarios mínimos y las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.

Olivares promete mantener la fiscalización

Eddy Olivares advirtió que continuarán de manera estricta los operativos de fiscalización y clausura de comercios de capital chino que operen al margen de la ley.

Copardom pide igualdad de condiciones

Laura Izquierdo, presidente de la Copardom, previo a su participación en el marco de la celebración del Congreso Anual sobre Prevención de Riesgos Laborales, reiteró la necesidad de que todos los comerciantes operen bajo las mismas reglas.

Se recuerda que Estados Unidos elogió recientemente las acciones del Gobierno dominicano para frenar las actividades industriales e importaciones que carecen de los permisos correspondientes.

Intervenciones en Los Alcarrizos y Cartesa

 En Los Alcarrizos, utilizando equipos pesados, autoridades supuestamente del Ministerio de Obras Públicas destruyeron la plaza china One Mall. La misma estaba ubicada en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, cuya destrucción provocó pérdidas millonarias. Las razones aún no han sido esclarecidas.

En una actitud de mucha impotencia se observó a varios ciudadanos chinos de la tienda One Mall, cuya edificación fue destruida en toda su parte frontal por parte de un contingente militar supuestamente al servicio del ministerio se obras púbicas.

Retienen combustible en una empresa

El pasado 29 de octubre por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), permitió ocupar un tanque con capacidad para 5,000 litros y retener 1,000 galones de gasoil.

Tras la intervención, Cartesa rechazó las acusaciones de irregularidades y aseguró que opera legalmente en el país, con sus registros comerciales vigentes y obligaciones tributarias al día. También sostuvo que el combustible estaba destinado al funcionamiento de su planta eléctrica y equipos industriales, no a la comercialización.

Por Francis Zabala

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