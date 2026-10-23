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Secuestro de salvadoreños en Haití reaviva llamados a una acción internacional

Así lo consideran exdiplomáticos y expertos en política internacional, quienes entienden que esta situación representa una oportunidad para redoblar los esfuerzos internacionales y buscar una solución a la crisis haitiana.

Noemy Vicioso
Secuestro de salvadoreños en Haití reaviva llamados a una acción internacional
Secuestro de salvadoreños en Haití reaviva llamados a una acción internacional
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El secuestro de cuatro salvadoreños en Haití representa un nuevo desafío para las autoridades de ese país y la comunidad internacional, en medio de una crisis de seguridad marcada por la falta de resultados concretos frente al avance de las bandas armadas.

Así lo consideran exdiplomáticos y expertos en política internacional, quienes entienden que esta situación representa una oportunidad para redoblar los esfuerzos internacionales y buscar una solución a la crisis haitiana.

El exembajador de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, afirma que el secuestro evidencia los escasos resultados. Resultados de los esfuerzos desplegados durante los últimos tres años para combatir a las bandas armadas.

En tanto, el experto en política internacional Luis González considera que el recrudecimiento de la violencia obliga a la comunidad internacional a impulsar acciones. Acciones más efectivas que permitan restablecer la seguridad y crear las condiciones necesarias para la celebración de elecciones en Haití.

Ante la posibilidad de una intervención militar más contundente anunciada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Esto en respuesta al secuestro, legisladores dominicanos también reclaman medidas adicionales para reforzar la seguridad fronteriza y resguardar el territorio nacional.

El agravamiento de la crisis haitiana pone a prueba a la misión multinacional de apoyo a la seguridad. Además, respaldada por las Naciones Unidas, que enfrenta dificultades para contener la violencia

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