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Sector sindical impulsará reajuste salarial en 2027

El dirigente sindical Gabriel del Río advirtió que la crisis económica continúa golpeando con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos, cuyos salarios resultan insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica familiar.

Noemy Vicioso
Sector sindical impulsará reajuste salarial en 2027
Sector sindical impulsará reajuste salarial en 2027
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El sector sindical se propone impulsar el próximo año un reajuste salarial tanto en el sector público como en el privado, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al encarecimiento del costo de la vida y las presiones derivadas de los precios internacionales del petróleo.

El dirigente sindical Gabriel del Río advirtió que la crisis económica continúa golpeando con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos. Cuyos salarios resultan insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica familiar.

Del Río abordó el tema tras participar en una reunión del Consejo de Administración de WSM. Máximo órgano de conducción política de esta organización de solidaridad internacional del movimiento obrero cristiano de Bélgica. Cuyos representantes iniciaron este martes una visita de ocho días a la República Dominicana.

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