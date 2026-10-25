Ricardo de los Santos juramenta al sector construcción en apoyo a Carolina Mejía

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Sánchez Ramírez. El coordinador de campaña del proyecto presidencial de Carolina Mejía, Ricardo de los Santos, encabezó un acto en la provincia Sánchez Ramírez, donde juramentó a representantes del sector construcción que expresaron su respaldo a las aspiraciones presidenciales de la dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Durante la actividad, De los Santos destacó la fortaleza del equipo político que promueve la candidatura de Mejía. Además, llamó a mantener la unidad entre los sectores que apoyan su proyecto.
“Hoy hemos venido a demostrar la fortaleza que tiene el equipo de Carolina Mejía. Yo siempre he contado con ese ejército que son ustedes y confío ciegamente en ese equipo que nunca me ha dado la espalda”, expresó.
El dirigente sostuvo que la contienda interna debe desarrollarse con respeto y compañerismo, sin que las aspiraciones individuales provoquen divisiones dentro de la organización.
“Esto no es una demostración, es una competencia entre hermanos”, puntualizó, al reiterar el compromiso de su equipo en Sánchez Ramírez con el proyecto presidencial.
Notas relacionadas
De los Santos afirmó que sus seguidores en esa provincia contribuirán a proyectar a nivel nacional la gestión de Mejía, a quien definió como la mejor alcaldesa de la capital, y manifestó su expectativa de que se convierta en la primera presidenta de la República Dominicana.
Asimismo, resaltó las ejecutorias municipales de la aspirante presidencial. Aseguró que durante su gestión la capital cuenta con más de 200 espacios, entre plazas y parques, para el disfrute de la ciudadanía.
Sector construcción expresa respaldo a Mejía
En representación del sector construcción, hablaron el ingeniero Vicente Luna, la arquitecta Somayra Hernández, los ingenieros Kelvin Gil y Aneury Galán, y el agrimensor Edgar Jiménez.
Los profesionales destacaron el liderazgo, la experiencia y la cercanía de Mejía con la población, al tiempo que reafirmaron su apoyo a sus aspiraciones presidenciales.
“Creemos en ti, creemos en tu capacidad, creemos en tu experiencia, creemos en tu liderazgo y, sobre todo, creemos en tu compromiso con la República Dominicana”, expresaron.
República Dominicana estable con mayores oportunidades de empleo
También manifestaron su compromiso de trabajar por una República Dominicana estable, con mayores oportunidades de empleo y crecimiento económico. Consideraron que Mejía puede dar continuidad a las iniciativas de desarrollo y modernización que, según afirmaron, impulsó desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional.
En el acto participaron el diputado Sadoky Duarte y el alcalde de Cotuí, José Eugenio Montilla, junto a dirigentes políticos y representantes del sector construcción.
Te puede interesar
- Jesús Colón afirma que Carolina Mejía ganará la convención del PRM
- Miguel Vargas: El Gobierno ha incumplido hasta con sus propios dirigentes
- Guido Gómez Mazara: «Nadie está en condiciones de fragmentar el PRM»
- Abel Martínez califica de «estafa electoral» el cambio prometido por el PRM
- Movimiento que respalda a Raquel Peña lanza plataforma digital rumbo a 2028