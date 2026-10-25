Ricardo de los Santos juramenta al sector construcción en apoyo a Carolina Mejía

Sánchez Ramírez. El coordinador de campaña del proyecto presidencial de Carolina Mejía, Ricardo de los Santos, encabezó un acto en la provincia Sánchez Ramírez, donde juramentó a representantes del sector construcción que expresaron su respaldo a las aspiraciones presidenciales de la dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante la actividad, De los Santos destacó la fortaleza del equipo político que promueve la candidatura de Mejía. Además, llamó a mantener la unidad entre los sectores que apoyan su proyecto.

“Hoy hemos venido a demostrar la fortaleza que tiene el equipo de Carolina Mejía. Yo siempre he contado con ese ejército que son ustedes y confío ciegamente en ese equipo que nunca me ha dado la espalda”, expresó.

El dirigente sostuvo que la contienda interna debe desarrollarse con respeto y compañerismo, sin que las aspiraciones individuales provoquen divisiones dentro de la organización.

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“Esto no es una demostración, es una competencia entre hermanos”, puntualizó, al reiterar el compromiso de su equipo en Sánchez Ramírez con el proyecto presidencial.