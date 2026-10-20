 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Secretaria gana RD$35 millones con el Loto de Leidsa

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S. A. (Leidsa) entregó un premio de RD$35 millones a Miguelina Ferrand Ferrera, empleada de una empresa privada que resultó ganadora del Loto en el sorteo del sábado 19 de septiembre. Ferrand Ferrera, quien trabaja como secretaria, realizó una jugada automática en el punto de venta Colmado González, ubicado en […]

Oliver Mata
Los números seleccionados en la jugada ganadora fueron 5-13-22-36-37-38.
Los números seleccionados en la jugada ganadora fueron 5-13-22-36-37-38.
¿Quieres resumir esta noticia?

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S. A. (Leidsa) entregó un premio de RD$35 millones a Miguelina Ferrand Ferrera, empleada de una empresa privada que resultó ganadora del Loto en el sorteo del sábado 19 de septiembre.

Ferrand Ferrera, quien trabaja como secretaria, realizó una jugada automática en el punto de venta Colmado González, ubicado en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Los números seleccionados en la jugada ganadora fueron 5-13-22-36-37-38.

Al recibir el premio, la ganadora número 510 de Leidsa manifestó que utilizará el dinero para adquirir una vivienda y realizar inversiones en bienes raíces.

Como parte de los incentivos por la venta del boleto ganador, Leidsa también entregó RD$100,000 al propietario del punto de venta y RD$65,000 al operador.

Te puede interesar

  1. NoticiasResultados Leidsa: Números ganadores 06 de noviembre 2026
  2. NoticiasResultados Leidsa: Números ganadores 04 de noviembre 2026
  3. Estilos de vidaResultados Leidsa: Números ganadores 03 de noviembre 2026
  4. NoticiasResultados Leidsa: Números ganadores 08 de noviembre 2026
  5. EvergreenResultados Leidsa: Números ganadores 07 de noviembre 2026
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:LeidsaLotoloteria
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS