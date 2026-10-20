Secretaria gana RD$35 millones con el Loto de Leidsa

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S. A. (Leidsa) entregó un premio de RD$35 millones a Miguelina Ferrand Ferrera, empleada de una empresa privada que resultó ganadora del Loto en el sorteo del sábado 19 de septiembre.

Ferrand Ferrera, quien trabaja como secretaria, realizó una jugada automática en el punto de venta Colmado González, ubicado en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Los números seleccionados en la jugada ganadora fueron 5-13-22-36-37-38.

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Al recibir el premio, la ganadora número 510 de Leidsa manifestó que utilizará el dinero para adquirir una vivienda y realizar inversiones en bienes raíces.

Como parte de los incentivos por la venta del boleto ganador, Leidsa también entregó RD$100,000 al propietario del punto de venta y RD$65,000 al operador.