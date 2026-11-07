¡Se lo llevan! Extraditan a Países Bajos a alias Bomba

Santo Domingo. – La Procuraduría General de la República (PGR) y la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con las autoridades del Reino de los Países Bajos y Curazao, entregaron en extradición al ciudadano curazoleño Reyno Martin Cijntje, alias «Bomba», requerido por su presunta vinculación a una red de crimen organizado internacional a la que se le atribuyen al menos 22 delitos graves.

El peligroso fugitivo, de 39 años, lo trasladaron hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) bajo un riguroso e imponente dispositivo de seguridad, custodiado en todo momento por unidades tácticas y unidades especiales de la DNCD.

Una vez en la terminal aérea, las autoridades dominicanas completaron el protocolo de identificación y entrega formal del imputado a una delegación de oficiales neerlandeses, quienes asumieron su custodia. Alias «Bomba» abordó un vuelo con destino directo a la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos, donde será presentado ante las instancias judiciales correspondientes.

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Se recuerda que Martin Cijntje lo capturaron en una residencia de la provincia de La Vega durante labores de seguimiento. También inteligencia operativa y varios allanamientos simultáneos.

Las investigaciones internacionales lo señalan como un miembro clave de la peligrosa organización criminal «No Limit Soldiers». También enfrenta cargos que incluyen tráfico internacional de drogas, lavado de activos, asesinatos, homicidios por encargo (sicariato) y tráfico de armas.

Con esta entrega, el Gobierno dominicano reafirma su firme compromiso en la lucha contra el narcotráfico. También el crimen organizado transnacional, al tiempo que fortalece los lazos de cooperación jurídica internacional con los países aliados.