Vaguada provocará aguaceros y tronadas esta tarde en varias provincias

Santo Domingo, R.D. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, para esta tarde, se esperan aguaceros de moderados a fuertes en varias provincias del interior del país, debido a la incidencia de una vaguada en combinación con un ambiente cargado de humedad.

La institución explicó que, durante las horas matutinas, predominará un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, se prevén algunos chubascos aislados, entre débiles y moderados, sobre Barahona, Azua, Peravia y San Cristóbal, entre otras localidades.

Agregó que, en la tarde, se producirán aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en localidades de La Altagracia, El Seibo, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón, entre otras provincias cercanas.

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Temperaturas y sensación térmica

Con relación a las temperaturas, la entidad indicó que las máximas han comenzado a disminuir gradualmente durante la noche y la madrugada. No obstante, la sensación térmica se mantendrá elevada en horas de la tarde, con valores entre 30 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, recomendó a la población ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m. sin la debida protección, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Vigilancia ciclónica

El organismo informó que mantiene bajo vigilancia un área de baja presión que se formará a cientos de kilómetros al sur de Bermudas. El sistema presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico del 20 % en las próximas 48 horas y del 40 % en los siguientes siete días. Por su posición y futuro desplazamiento, no representa peligro para el país.

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El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas a través de su portal web, www.indomet.gob.do, y sus redes sociales, @IndometRD.