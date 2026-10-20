Se entrega joven buscado por agresión y robo de celular en Los Ríos

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo. — Un joven señalado por su presunta participación en un hecho de agresión y robo de un teléfono celular, captado en video en la avenida República de Colombia, se entregó este martes a la Policía Nacional.
Se trata de Ángel Luis Encarnación Hernández, quien se presentó voluntariamente en la Dirección Central de Comunicaciones Estratégicas de la institución, acompañado de su padre y representantes comunitarios y de los derechos humanos.
La entrega se produjo luego de que circularan en las redes sociales imágenes del incidente, ocurrido en el sector Los Ríos, en el Distrito Nacional.
Según informó la Policía Nacional, Encarnación Hernández acudió junto al presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar, y el dirigente comunitario Abel Rojas.
El joven fue recibido por el coronel Diego Pesqueira y posteriormente remitido a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) para los procedimientos correspondientes.
Notas relacionadas
Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran a una persona agrediendo a otra y despojándola de un teléfono celular. Según la información policial, el presunto agresor habría utilizado un arma durante el incidente.
La circulación del video permitió que el caso adquiriera notoriedad pública y que las autoridades dieran seguimiento a los hechos.
Tras la entrega, Virgilio Almánzar valoró la disposición del joven de presentarse ante las autoridades. Sin embargo, también condenó la agresión registrada en las imágenes.
Policía investigará el caso junto al Ministerio Público
La Policía Nacional informó que investigará el incidente en coordinación con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias en que ocurrió y determinar las posibles responsabilidades penales.
La institución también aseguró que garantizará los derechos de Encarnación Hernández y el cumplimiento del debido proceso, conforme a las disposiciones legales.
El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para establecer las responsabilidades de los involucrados.
Te puede interesar
- Se entrega “El Guardia” buscado por muerte de ciudadano en La Vega
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- Incendio afecta planta eléctrica del Centro Médico de Otorrinolaringología
- Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
- Familiares de “El Flaco” cuestionan versión policial sobre su muerte