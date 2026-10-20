Se entrega joven buscado por agresión y robo de celular en Los Ríos

Santo Domingo. — Un joven señalado por su presunta participación en un hecho de agresión y robo de un teléfono celular, captado en video en la avenida República de Colombia, se entregó este martes a la Policía Nacional.

Se trata de Ángel Luis Encarnación Hernández, quien se presentó voluntariamente en la Dirección Central de Comunicaciones Estratégicas de la institución, acompañado de su padre y representantes comunitarios y de los derechos humanos.

La entrega se produjo luego de que circularan en las redes sociales imágenes del incidente, ocurrido en el sector Los Ríos, en el Distrito Nacional.

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Según informó la Policía Nacional, Encarnación Hernández acudió junto al presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar, y el dirigente comunitario Abel Rojas.

El joven fue recibido por el coronel Diego Pesqueira y posteriormente remitido a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) para los procedimientos correspondientes.