Estrés laboral pasa factura: aumentan las licencias por salud mental en RD

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El estrés laboral, el agotamiento y la sobrecarga de trabajo representan desafíos cada vez más importantes para las empresas dominicanas. Entre enero y septiembre de 2026, las licencias por salud mental aumentaron un 94.4 % en República Dominicana, al pasar de 18 a 35, según estadísticas del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL).
Ante este panorama, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, consideró necesario que los empleadores presten mayor atención al bienestar emocional de sus trabajadores.
La dirigente empresarial advirtió que los riesgos laborales ya no se limitan a los accidentes físicos y las enfermedades profesionales. También incluyen el estrés, el agotamiento y los cambios que introducen las nuevas tecnologías en las organizaciones.
“Hoy, los riesgos laborales van más allá de los accidentes físicos y las enfermedades profesionales”, expresó Peña Izquierdo durante una rueda de prensa.
Aumentan los accidentes laborales y las enfermedades profesionales
Además del incremento de las licencias por salud mental, las estadísticas del IDOPPRIL reflejan un aumento de los accidentes laborales en el país.
Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 28,808 accidentes laborales, frente a los 26,727 reportados durante el mismo período de 2025. Esta diferencia representa un incremento del 7.8 %.
Asimismo, las enfermedades profesionales aumentaron un 51.3 %, según los datos citados por la presidenta de Copardom.
Peña Izquierdo señaló que estas cifras evidencian la magnitud de los desafíos que enfrentan las empresas en materia de prevención de riesgos laborales. También protección de la salud de sus empleados.
Notas relacionadas
Copardom abordará la salud mental en el trabajo
La salud mental, el bienestar y la seguridad laboral serán los temas centrales del XXIV Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales de Copardom, programado para los días 11 y 12 de noviembre en el hotel Jaragua, en Santo Domingo.
El encuentro se desarrollará bajo el lema “La Nueva Cultura Empresarial: Salud Mental, Bienestar y Seguridad Laboral”.
Según explicó Peña Izquierdo, la actividad forma parte de la celebración del 80 aniversario de la Confederación Patronal de la República Dominicana.
La iniciativa busca impulsar una cultura empresarial que incorpore la prevención de riesgos. También el cuidado de la salud física y emocional de los trabajadores como prioridades dentro de las organizaciones.
Bienestar laboral como parte de la productividad
La presidenta de Copardom insistió en que la salud mental debe considerarse un componente esencial para el desarrollo de las empresas, junto con la seguridad y el bienestar de sus empleados.
“Buscamos promover una nueva cultura empresarial que integre la prevención de riesgos, el bienestar físico y emocional de los trabajadores y la salud mental como componentes esenciales de la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las organizaciones”, afirmó.
El aumento de las licencias por salud mental y de las enfermedades profesionales refuerza la importancia de revisar las condiciones de trabajo y promover entornos laborales seguros y saludables.
En ese contexto, Copardom plantea fortalecer la prevención y fomentar prácticas empresariales que contribuyan tanto al bienestar de los empleados como a la sostenibilidad de las organizaciones.
Te puede interesar
- «En la Red Pública no existe copago» reitera el Servicio Nacional de Salud
- Toronja y medicamentos: una combinación que puede poner en riesgo la salud
- ¿Se cayó Claro? Aumentan reportes de fallas de internet en Santo Domingo
- UASD aclara que Facultad de Salud no aprobó aumento del derecho de tesis
- Salud coordina acciones para reducir la mortalidad materna, infantil y neonatal