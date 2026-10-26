Estrés laboral pasa factura: aumentan las licencias por salud mental en RD

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El estrés laboral, el agotamiento y la sobrecarga de trabajo representan desafíos cada vez más importantes para las empresas dominicanas. Entre enero y septiembre de 2026, las licencias por salud mental aumentaron un 94.4 % en República Dominicana, al pasar de 18 a 35, según estadísticas del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL).

Ante este panorama, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, consideró necesario que los empleadores presten mayor atención al bienestar emocional de sus trabajadores.

La dirigente empresarial advirtió que los riesgos laborales ya no se limitan a los accidentes físicos y las enfermedades profesionales. También incluyen el estrés, el agotamiento y los cambios que introducen las nuevas tecnologías en las organizaciones.

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“Hoy, los riesgos laborales van más allá de los accidentes físicos y las enfermedades profesionales”, expresó Peña Izquierdo durante una rueda de prensa.

Aumentan los accidentes laborales y las enfermedades profesionales Además del incremento de las licencias por salud mental, las estadísticas del IDOPPRIL reflejan un aumento de los accidentes laborales en el país. Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 28,808 accidentes laborales, frente a los 26,727 reportados durante el mismo período de 2025. Esta diferencia representa un incremento del 7.8 %. Publicidad Asimismo, las enfermedades profesionales aumentaron un 51.3 %, según los datos citados por la presidenta de Copardom. Peña Izquierdo señaló que estas cifras evidencian la magnitud de los desafíos que enfrentan las empresas en materia de prevención de riesgos laborales. También protección de la salud de sus empleados.