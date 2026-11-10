Se desploma techo de politécnico recién inaugurado en Los Girasoles

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La gestión del Politécnico Soraya Valentina Núñez Díaz, ubicado en Los Girasoles y perteneciente al Distrito Educativo 15-04, evacuó de emergencia a sus estudiantes este martes 10 de noviembre, luego de que se desprendiera parte del concreto del techo de una de sus aulas.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando los alumnos se encontraban en el centro educativo. Según los reportes, los estudiantes lograron salir a tiempo de las aulas tras percatarse de la caída de arenilla desde la estructura.

Gracia a Dios no hubo perdida humana solo perdidas materiales pero eso se construye, manifestaron.

El desplome ha despertado inquietud entre los comunitarios

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas. Sin embargo, el desprendimiento generó preocupación entre la comunidad educativa por las condiciones de seguridad del plantel.

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Politécnico recién inaugurado por Abinader

El centro educativo fue inaugurado recientemente por el presidente Luis Abinader en el sector Los Girasoles. La caída de concreto ha despertado inquietud entre los residentes, quienes cuestionan el estado de la infraestructura.

La comunidad responsabiliza al ministro de Educación, al director de la Regional y a la directora distrital ante cualquier eventualidad que pueda poner en peligro a los estudiantes y al personal del centro.

Mientras se espera la intervención de las autoridades correspondientes para evaluar los daños, los comunitarios expresan preocupación por la seguridad de los alumnos y las condiciones en las que funciona el politécnico.

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El hecho reaviva las interrogantes sobre la calidad de las obras educativas entregadas recientemente y la seguridad de los alumnos que reciben docencia en estos espacios.

Hasta el momento el Ministerio de Educación no ha emitido un comunicado respeto a la situción surgida.

El incidente ocurrió mientras los estudiantes se encontraban en su horario de almuerzo, circunstancia que evitó que alguno resultara afectado por la caída de la estructura.

Más problematica en los centros educativos

Padres, madres y comunitarios cerraron este martes la escuela Melquíades Peguero, ubicada en Los Hatillos, Hato Mayor, en protesta por las precarias condiciones sanitarias del centro educativo, que dejaron a 526 estudiantes sin recibir docencia.

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Los manifestantes denunciaron el abandono de los baños, la falta de conserjes y la presencia de numerosas moscas en las instalaciones, situaciones que, según aseguran, ponen en riesgo la salud de los alumnos y del personal docente.

Los manifestantes denunciaron el abandono de los baños

La falta de conserjes

La presencia de numerosas moscas en las instalaciones

Estas situaciones que, según aseguran, ponen en riesgo la salud de los alumnos y del personal docente.