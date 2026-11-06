¿Se cayó Claro? Aumentan reportes de fallas de internet en Santo Domingo

Santo Domingo. Usuarios de Claro Dominicana denunciaron este viernes 6 de noviembre fallas en el servicio de internet en distintas zonas del país. La plataforma Downdetector registró un aumento repentino de reportes de interrupciones, principalmente en el Gran Santo Domingo.

Las quejas comenzaron a multiplicarse en la red social X durante las primeras horas de la tarde, cuando clientes de la empresa de telecomunicaciones señalaron dificultades para acceder a internet. Hasta el momento, Claro no ha confirmado oficialmente una avería ni ha precisado el alcance de los problemas reportados.

Downdetector registra aumento de fallas en Claro

El gráfico de Downdetector, plataforma que recopila reportes de usuarios sobre interrupciones de servicios digitales, muestra un incremento abrupto de las notificaciones poco después del mediodía de este viernes.

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Durante la noche del jueves y gran parte de la mañana del viernes, los reportes se mantuvieron en niveles mínimos. Sin embargo, la curva comenzó a elevarse rápidamente durante las primeras horas de la tarde, reflejando un aumento considerable de las quejas relacionadas con el servicio de Claro.

Aunque el comportamiento del gráfico evidencia un repunte de las incidencias notificadas, estos datos no permiten determinar cuántos clientes resultaron afectados ni establecer las causas de las interrupciones.

Gráfico de Downdetector muestra un aumento repentino de los reportes de fallas en el servicio de Claro Dominicana durante la tarde de este viernes 6 de noviembre, con un pico cercano a las 600 notificaciones. (Fuente: Downdetector)

¿Dónde se reportan las fallas de Claro?

El mapa de calor de Downdetector sitúa la mayor concentración de reportes en el Gran Santo Domingo, particularmente en el entorno de la capital y zonas cercanas a San Cristóbal.

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La herramienta también identifica focos de menor intensidad en Santiago, La Vega, Puerto Plata y algunas localidades de la región Este, lo que indica que las quejas no se limitan a Santo Domingo.

No obstante, la presencia de reportes en distintas provincias no confirma una caída nacional del servicio, debido a que la plataforma se alimenta de notificaciones realizadas por los propios usuarios.

Claro aún no confirma una avería

Hasta el momento de esta publicación, Claro Dominicana no ha ofrecido una explicación oficial sobre las interrupciones denunciadas por sus clientes.

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Se desconoce si los problemas afectan exclusivamente las conexiones de internet residencial, los datos móviles o ambos servicios, así como el tiempo estimado para su normalización.

Las quejas se producen en un contexto en el que miles de usuarios dependen de la conectividad para sus actividades laborales, comerciales y personales.

Antecedentes de interrupciones en Claro Dominicana

El pasado 9 de junio de 2026, Claro confirmó una avería parcial que afectó los servicios móviles de voz e internet a nivel nacional.

En aquella ocasión, la empresa informó que sus equipos técnicos trabajaban para restablecer progresivamente la conectividad.

Sin embargo, no existe información que permita vincular aquel incidente con las fallas reportadas este viernes.

Mientras tanto, usuarios continúan utilizando las redes sociales para comunicar las dificultades de conexión y solicitar información sobre el estado del servicio.