Sanz Lovatón: precios del petróleo no volverán a niveles anteriores hasta 2027

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El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, advirtió que los precios del petróleo y sus derivados no volverán a los niveles anteriores ni este año ni el próximo, debido a los cambios estructurales provocados por el conflicto en Medio Oriente en el mercado energético internacional.
El funcionario explicó que organismos y expertos internacionales, entre ellos la Administración de Información Energética (EIA), proyectan que el barril de petróleo Brent rondará los US$84 en 2027.
Sanz Lovatón ofreció estas declaraciones durante el foro «Nueva Realidad: República Dominicana frente al impacto global en los combustibles», celebrado este miércoles 4 de noviembre en el Hotel El Embajador, donde se analizaron las consecuencias de las alzas internacionales de los combustibles para la economía dominicana.
El ministro señaló que el incremento de los costos de refinación, especialmente del gasoil, está presionando los recursos que el Gobierno destina semanalmente a subsidiar los combustibles. Ante este escenario, no descartó que esos recursos puedan focalizarse en determinados combustibles, sectores económicos o segmentos de la población.
Como ejemplo de las diferencias entre el comportamiento del petróleo crudo y sus derivados, indicó que entre septiembre y octubre el barril de WTI bajó de US$94.6 a US$91.4, una reducción de 3.3 %, mientras que el diésel óptimo aumentó de US$191.3 a US$209.2, equivalente a un alza de 9.4 %.
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Presión sobre las finanzas públicas
Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reconoció que el panorama internacional se ha complicado durante el año, pese al manejo macroeconómico del Gobierno y las medidas adoptadas para reducir el impacto de las alzas sobre la población.
Díaz detalló que desde enero el precio del gasoil ha aumentado un 130.2 %, la gasolina un 87 % y el petróleo WTI un 67.6 %.
Asimismo, indicó que desde la semana del 7 de marzo el subsidio semanal a los combustibles ha promediado RD$1,228 millones, mientras que durante las últimas 15 semanas el promedio se elevó a RD$1,500 millones, con desembolsos de entre RD$970 millones y RD$1,831 millones.
«La incertidumbre internacional nos impide saber cuánto durará esta crisis y qué nuevas presiones traerá, pero el Gobierno tiene claras sus prioridades y la responsabilidad de explicar las decisiones que exige esta coyuntura», expresó Díaz.
El encuentro reunió a funcionarios, empresarios, economistas, representantes del transporte, legisladores y directores de medios de comunicación para debatir sobre el comportamiento del mercado energético y sus efectos en la economía dominicana.
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