Sanz Lovatón: precios del petróleo no volverán a niveles anteriores hasta 2027

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, advirtió que los precios del petróleo y sus derivados no volverán a los niveles anteriores ni este año ni el próximo, debido a los cambios estructurales provocados por el conflicto en Medio Oriente en el mercado energético internacional.

El funcionario explicó que organismos y expertos internacionales, entre ellos la Administración de Información Energética (EIA), proyectan que el barril de petróleo Brent rondará los US$84 en 2027.

Sanz Lovatón ofreció estas declaraciones durante el foro «Nueva Realidad: República Dominicana frente al impacto global en los combustibles», celebrado este miércoles 4 de noviembre en el Hotel El Embajador, donde se analizaron las consecuencias de las alzas internacionales de los combustibles para la economía dominicana.

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El ministro señaló que el incremento de los costos de refinación, especialmente del gasoil, está presionando los recursos que el Gobierno destina semanalmente a subsidiar los combustibles. Ante este escenario, no descartó que esos recursos puedan focalizarse en determinados combustibles, sectores económicos o segmentos de la población.

Como ejemplo de las diferencias entre el comportamiento del petróleo crudo y sus derivados, indicó que entre septiembre y octubre el barril de WTI bajó de US$94.6 a US$91.4, una reducción de 3.3 %, mientras que el diésel óptimo aumentó de US$191.3 a US$209.2, equivalente a un alza de 9.4 %.