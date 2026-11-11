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Santo Domingo, RD. – La República Dominicana cuenta con las condiciones económicas e institucionales idóneas para dar el salto histórico de una economía de renta media hacia el estatus de “renta plena” y desarrollo integral, impulsada por un clima de inversión vigoroso y el fortalecimiento de la libre competencia.

Así lo afirmó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, durante la Semana de la Competencia 2026, donde destacó que la consolidación de mercados justos, transparentes y competitivos representa la gran oportunidad del país para blindar su crecimiento de largo plazo.

“El trabajo que realiza Pro-Competencia es esencial para regular la entrada a nuestro mercado de nuevas inversiones y la diversificación de las inversiones actuales. Este modelo ejemplifica la alianza virtuosa entre el sector público y el sector privado para alcanzar la renta plena”, afirmó Sanz Lovatón ante líderes empresariales, jueces y delegaciones internacionales.

El titular del MICM destacó el momento excepcional que atraviesa la economía dominicana, posicionada como un referente regional de resiliencia y pujanza. Mientras América Latina promedia una expansión en torno al 2 %, la República Dominicana avanza por encima del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB).

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A este ritmo de crecimiento se suma el desempeño de la inversión extranjera directa, que tras alcanzar un récord de US$5,000 millones, mantiene en este ciclo una trayectoria orientada a superar esa marca histórica.

Sanz Lovatón explicó que estos logros adquieren mayor relevancia al haberse alcanzado en medio de complejidades geopolíticas globales, presiones en los precios de los hidrocarburos y la situación regional con Haití, demostrando la solidez de la paz social y la estabilidad institucional del país caribeño.

Alianza público-privada e institucionalidad

El ministro ponderó de manera positiva el trabajo conjunto que vienen desarrollando el Poder Ejecutivo y Pro-Competencia, presidida por María Elena Vázquez Taveras, para sentar precedentes constructivos que promuevan la lealtad comercial y protejan al consumidor y a los emprendedores.

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Sostuvo además que la integración de buenas prácticas internacionales servirá para nutrir tanto al Congreso Nacional como al Poder Judicial con las herramientas idóneas para consolidar un ecosistema de negocios moderno, ágil y de estándar global.

“Existe en la República Dominicana un círculo virtuoso para hacer negocios, emprender y trabajar. Este es el momento de creer e invertir en nuestro país”, concluyó el funcionario.

Autoridades que se dieron cita en el encuentro

El acto contó con la presencia de destacadas autoridades gubernamentales, diplomáticas y del ámbito judicial y académico, encabezadas por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes y la anfitriona del encuentro, María Elena Vázquez Taveras, presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, acompañada de los consejeros María Eliza Ortiz López y Francisco Pimentel, así como del director ejecutivo Víctor Benavides.

Entre los funcionarios del Estado asistieron el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús “Chú” Vásquez Martínez, y el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, entre otros.