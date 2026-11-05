Comunitarios piden declarar a Santo Domingo Oeste en estado de emergencia

Representantes de distintas organizaciones comunitarias pidieron al Gobierno central declarar el municipio en estado de emergencia. Aseguraron que la localidad lleva décadas en abandono y criticaron la gestión del alcalde Francisco Peña por el manejo de la administración municipal.

Servicios básicos

Los manifestantes afirmaron que las condiciones de vida en distintos sectores se han deteriorado. Indicaron que la situación también afecta los servicios más básicos, lo que dificulta la vida de sus residentes.

Asimismo, cuestionaron el manejo de los recursos del Ayuntamiento. Sostuvieron que los presupuestos municipales se ejecutan en documentos, pero no se reflejan en obras ni soluciones para las comunidades. Según indicaron, desde la creación del municipio, en 2002, el cabildo ha manejado más de 100 mil millones de pesos, pero no se ha invertido ni el 25 % de esos recursos en atender las necesidades de la población.