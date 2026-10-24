Santo Domingo Norte recibe títulos de propiedad

Santo Domingo Norte.- Al recibir el título de propiedad de su vivienda, César Severino, en nombre de los comunitarios, afirmó este sábado que los hechos hablan por sí solos al referirse al trabajo del presidente Luis Abinader, al tiempo que destacó los cambios que ha experimentado el municipio de Santo Domingo Norte y la tranquilidad que representa para las familias contar con sus hogares legalmente titulados.

Ceverino explicó que, durante los 40 años que lleva residiendo en Sabana Perdida, no había visto espacios de concreto como los que hoy disfrutan las familias de la comunidad, donde sus hijos pueden recrearse y montar bicicleta. Agradeció, en nombre de los beneficiarios, las acciones impulsadas por el Gobierno y afirmó que la demarcación vive un antes y un después con la gestión del presidente Abinader.

El comunitario señaló que durante 40 años las familias vivieron en un limbo jurídico al no contar con los documentos que las acreditaran como propietarias de sus viviendas. Sostuvo que esa situación forma parte del pasado gracias a la entrega de los títulos de propiedad, que les brinda seguridad y tranquilidad sobre el patrimonio construido durante décadas.

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Presidente Abinader: “Hoy salen siendo propietarios de sus viviendas”

Durante la entrega de 422 títulos de propiedad que garantizan seguridad jurídica a 1,692 personas, el presidente Luis Abinader expresó a los beneficiarios que hoy salen siendo propietarios de sus viviendas.

El mandatario destacó que contar con estos documentos también incrementa la plusvalía de los inmuebles y permite a las familias disponer de un patrimonio legalmente reconocido.

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El jefe de Estado resaltó que los beneficiarios reciben sus títulos sin tener que pagar ni un centavo, gracias al esfuerzo del Estado dominicano. La iniciativa busca garantizar la titularidad de los hogares y brindar mayor estabilidad a las familias que durante años esperaron contar con la documentación legal de sus propiedades.

Durante el acto, celebrado en el polideportivo de Lotes y Servicios, las autoridades entregaron 300 títulos correspondientes a ese proyecto en Santo Domingo Norte, 100 destinados a beneficiarios de Invivienda Santo Domingo, 10 en Cancino y 12 en Juan Pablo Duarte, para un total de 422 títulos distribuidos en las distintas demarcaciones.

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Jean Luis Rodríguez, afirmó que detrás de cada título de propiedad hay una familia, una historia de sacrificio y, en muchos casos, décadas de espera. Explicó que numerosas personas han criado a sus hijos y visto crecer a sus nietos en viviendas que no contaban con la documentación necesaria para garantizar plenamente su propiedad.

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Seguridad y patrimonio para las nuevas generaciones

Rodríguez agregó que la entrega realizada junto al presidente Abinader permitirá transformar esa realidad para cientos de familias.

“Ustedes no están recibiendo simplemente un documento. Están recibiendo tranquilidad, seguridad jurídica y la oportunidad de dejarles a sus hijos un patrimonio protegido”, expresó. Con esta jornada, el Gobierno superó los 1,800 títulos de propiedad entregados a través del MIVHED hasta octubre de 2026.

Sacerdote valora la entrega de los títulos

El padre Juan Miguel Castillo, de la parroquia San Francisco Solano, manifestó que la entrega representa el anhelo de cientos de familias. Indicó que detrás de cada título existe una historia de esperanza y que disponer de estos documentos ofrece tranquilidad y un futuro con menos incertidumbre. Asimismo, agradeció al presidente Luis Abinader por atender las necesidades de las familias más necesitadas.

Acompañaron al presidente Luis Abinader la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Leyba, y la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo.