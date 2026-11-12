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Santo Domingo, RD.- Con la participación del alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, y destacados representantes del sector empresarial, los ejecutivos del Grupo Jardines del Recuerdo dejaron formalmente iniciados los trabajos de construcción del Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, mediante la realización del primer picazo de honor de esta importante infraestructura.

El Parque Cementerio Jardines del Recuerdo tendrá una inversión total de unos seis millones quinientos mil dólares (US$6,500.000) y su primera etapa estará lista en 18 meses.

El mismo tendrá una superficie total de 80.000 metros cuadrados con una capacidad inicial para la inhumación de 50 mil personas y capacidad ilimitada para cremaciones.

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El primer cementerio privado del municipio

Durante el acto, el alcalde Dío Astacio afirmó que se trata del primer cementerio privado del municipio, una iniciativa que representa un paso significativo en la modernización de los servicios funerarios y en la ampliación de las opciones disponibles para las familias de Santo Domingo Este.

La actividad reunió una importante representación del empresariado local, a través del Consejo Económico y Empresarial de Santo Domingo Este (Codoeeste), la Sociedad Acción Multiempresarial SAM, así como otras destacadas instituciones comerciales y empresariales.

El proyecto es una iniciativa liderada por el empresario Germán Blanco Romero, quien cuenta con más de 50 años de experiencia en la administración y operación de cementerios privados en distintos países. Joaquín Hilario, presidente de GRESEFU, figura como inversionista y presidente de esta nueva institución que apuesta por el desarrollo del municipio.

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Servicios y diseño del complejo

El Parque Cementerio Jardines del Recuerdo nace con la visión de establecer un concepto moderno y elevado en la administración y operación de cementerios privados, incorporando una nueva filosofía de planificación, atención y acompañamiento a las familias.

Su propuesta contempla planes de previsión funeraria que permitirán a las personas organizar anticipadamente estos servicios, facilitando la planificación familiar y económica ante situaciones inevitables de la vida.

Dentro de su oferta se contemplan soluciones de espacios de descanso familiar, nichos dobles y servicios complementarios de velatorio, bajo un modelo que busca integrar planificación, organización administrativa y atención especializada.

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El concepto arquitectónico plantea una integración equilibrada con el entorno natural, mediante espacios concebidos para la memoria, la tranquilidad y la contemplación, con una visión urbanística inspirada en principios de arquitectura moderna y en el legado de Le Corbusier.

La propuesta procura redefinir los espacios tradicionales de los cementerios, convirtiéndolos en ambientes de respeto, armonía paisajística y dignidad para las familias.

En su primera etapa, el proyecto contempla una inversión superior a los cinco millones de dólares.

Respaldo empresarial y ubicación

Al pronunciar las palabras centrales del acto, Germán Blanco Romero destacó que el proyecto ofrecerá a las familias la oportunidad de adquirir planes de previsión, permitiéndoles tomar decisiones con anticipación y contar con soluciones organizadas para el futuro.

De su lado, Joaquín Hilario expresó que esta inversión constituye la mejor demostración de confianza en Santo Domingo Este, sus autoridades y su gente.

Manifestó que la decisión de desarrollar una infraestructura de esta naturaleza responde a la confianza en el potencial económico y social del municipio, así como a las oportunidades que ofrece su proceso de transformación y crecimiento.

En su primera etapa, el proyecto contempla una inversión superior a los cinco millones de dólares, lo que lo convierte en una de las iniciativas de inversión privada de importancia para el desarrollo de nuevas infraestructuras de servicios en la demarcación.

El alcalde Dío Astacio valoró la decisión de los inversionistas y expresó:

«Los empresarios Germán Blanco y Joaquín Hilario creyeron en el municipio y lo están demostrando con esta ejemplar y muy necesaria inversión«.

El Parque Cementerio Jardines del Recuerdo estará ubicado en el sector Los Naranjos, en las proximidades de la avenida Circunvalación y la Autopista del Nordeste, una posición estratégica que facilitará el acceso desde distintos sectores de Santo Domingo Este y otras localidades de la provincia Santo Domingo.

Por su ubicación y concepción, el complejo se proyecta como una alternativa para las familias de toda la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, que tendrán acceso a un nuevo modelo de servicios funerarios y de previsión.