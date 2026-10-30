Santo Domingo Este concentra el 34 % de las obras de la Región Metropolitana

Santo Domingo Este se consolida como uno de los principales puntos de inversión inmobiliaria y empresarial de la provincia Santo Domingo. La demarcación concentra el 34 % de las obras registradas en la Región Metropolitana, de acuerdo con el Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Los datos fueron presentados por la directora de Estadísticas Económicas de la ONE, Perla Matssiel Rosario Fabián, durante el Segundo Congreso Empresarial ACOSDE 2026, un encuentro que reunió a representantes del sector público y privado para analizar el crecimiento económico y urbano del municipio.

Rosario Fabián también informó que Santo Domingo Este concentra el 49.8 % de las empresas de la provincia Santo Domingo, una cifra que refleja el peso de esta localidad en la actividad empresarial de la demarcación.

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Construcción e inversión inmobiliaria en Santo Domingo Este

Durante el congreso, se abordaron las oportunidades y los desafíos del sector construcción. En ese contexto, el ministro de Vivienda, Jean Luis Rodríguez, propuso establecer una mesa de trabajo permanente para dar seguimiento a las necesidades y oportunidades del sector en Santo Domingo Este.

El funcionario también presentó cifras sobre las licencias de construcción, que pasaron de 192 en 2024 a 151 en 2025, según datos preliminares.

En cuanto al mercado inmobiliario, el precio promedio de los apartamentos en oferta se situó en RD$80,197, un nivel intermedio dentro de la Región Metropolitana.

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Asimismo, el panel sobre grandes proyectos reunió a los ejecutivos Paulo Herrera, de City Center; César Latrilla, de Coralia, y Pedro Molina, de Pemoca. Los empresarios explicaron las razones por las que eligieron Santo Domingo Este para desarrollar sus proyectos.

La conversación fue moderada por el alcalde Dío Astacio y también abordó el auge de Alma Rosa I como zona de interés para la inversión. Por su parte, la empresaria Circe Almánzar destacó las oportunidades de crecimiento para la industria local.

Expertos analizan los retos de la ciudad

El Segundo Congreso Empresarial ACOSDE 2026 incluyó exposiciones sobre seguridad jurídica, financiamiento, infraestructura, movilidad, energía, sostenibilidad e innovación tecnológica.

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Entre los participantes estuvieron Joselin B. Vásquez Morel, del Registro de Títulos, quien trató la seguridad jurídica para invertir y desarrollar. También Javier Rodríguez Zelnick, del Banco López de Haro, quien abordó la relación entre economía, financiamiento y desarrollo.

También participó Milton Morrison, con una exposición sobre infraestructura, movilidad y energía como elementos para construir una ciudad competitiva.

La agenda incluyó a Luis Matos, quien habló sobre la visión empresarial y el crecimiento sin perder el control de las obras, y a Edward Gabriel Guzmán, de Metaldom, quien abordó la sostenibilidad y la gestión ambiental.

De igual manera, Yermys Peña presentó el tema El futuro de la construcción: innovación, sostenibilidad e inteligencia artificial. Mientras que Juan José Núñez Rizek disertó sobre innovación, productividad y valor agregado para impulsar una construcción más competitiva.

Los expositores coincidieron en que el crecimiento urbano de Santo Domingo Este abre oportunidades para proyectar el municipio hacia el turismo inmobiliario internacional. Además, destacaron que el sector construcción aporta el 14 % del producto interno bruto (PIB) nacional.

ACOSDE llama a fortalecer la colaboración empresarial

Durante el encuentro, el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Santo Domingo Este (ACOSDE), Riubell Montes de Oca, afirmó que el congreso refleja el crecimiento y la transformación urbana del municipio.

Montes de Oca destacó la capacidad de organización de la clase empresarial y la importancia de trabajar de manera conjunta para generar oportunidades.

Asimismo, señaló que la colaboración entre los sectores público y privado puede contribuir a atraer nuevas inversiones, mejorar las infraestructuras y elevar la calidad de vida de los residentes.

El presidente de ACOSDE también invitó a los actores del sector construcción a integrarse a la asociación para impulsar de manera conjunta el desarrollo de Santo Domingo Este.

La entidad agradeció el respaldo de sus patrocinadores, entre ellos Banco López de Haro, Metaldom, Cemento Panam, United Gas, Atex, PS Inmobiliaria, Spazzola Store, Banco BHD, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Stellartrades y Concresol.