Santiago, La Vega y Monseñor Nouel siguen en alerta verde por lluvias

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene el nivel de alerta verde para La Vega, Monseñor Nouel y Santiago, debido a las condiciones meteorológicas asociadas a una vaguada que incide sobre el territorio dominicano.
En su informe de situación número 5, con corte a las 11:30 de la mañana de este jueves 29 de octubre, el organismo indicó que se esperan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en distintas zonas del país.
De acuerdo con el reporte, las lluvias registradas entre el 25 y el 29 de octubre dejaron 2,675 personas afectadas, 535 viviendas anegadas y 51 comunidades incomunicadas. También se reportó un puente afectado, mientras que no se registraron fallecimientos ni viviendas destruidas.
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Ríos desbordados y acueductos fuera de servicio
Entre las incidencias reportadas figura el desbordamiento del río Soco, que incomunicó parcialmente varias comunidades del municipio Ramón Santana, en San Pedro de Macorís.
En Santo Domingo Norte, la crecida del río Ozama provocó inundaciones en aproximadamente 500 viviendas de sectores como Coordinadores, La Cucaracha, Acapulco 1 y 2, Caliche y Majagua, sin que fuera necesario desplazar a sus residentes.
Asimismo, se reportaron comunidades parcialmente incomunicadas por el desbordamiento de los ríos Pedernales y Yabacao, mientras que en Barahona la caída de un árbol afectó parcialmente una vivienda.
El informe también señala que 39 acueductos permanecían fuera de servicio, situación que afectaba a unos 366,035 usuarios, según el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).
COE llama a evitar zonas vulnerables
El organismo informó que las personas que habían sido desplazadas retornaron a sus hogares y que las autoridades locales les brindaron asistencia.
Además, recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales, evitar cruzar ríos y arroyos, alejarse de árboles y estructuras inestables y tener preparado un plan familiar de emergencia.
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