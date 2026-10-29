Santiago, La Vega y Monseñor Nouel siguen en alerta verde por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene el nivel de alerta verde para La Vega, Monseñor Nouel y Santiago, debido a las condiciones meteorológicas asociadas a una vaguada que incide sobre el territorio dominicano.

En su informe de situación número 5, con corte a las 11:30 de la mañana de este jueves 29 de octubre, el organismo indicó que se esperan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en distintas zonas del país.

De acuerdo con el reporte, las lluvias registradas entre el 25 y el 29 de octubre dejaron 2,675 personas afectadas, 535 viviendas anegadas y 51 comunidades incomunicadas. También se reportó un puente afectado, mientras que no se registraron fallecimientos ni viviendas destruidas.