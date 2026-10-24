Santiago activa mesa técnica para fortalecer preparación ante un terremoto

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Santiago. – Autoridades de Santiago activaron una mesa técnica para fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta ante un posible terremoto, mediante la coordinación de instituciones de emergencia, salud, seguridad y evaluación de infraestructuras.

La iniciativa se desarrolló durante la jornada “Santiago Alerta 2026”, un encuentro que reunió a representantes de distintos sectores para analizar las medidas de prevención. También respuesta ante un evento sísmico en la ciudad y la provincia.

Durante la actividad, el senador por Santiago, Daniel Rivera, llamó a coordinar esfuerzos entre las instituciones involucradas para garantizar una respuesta multisectorial ante una eventual emergencia.

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La gobernadora provincial, Rosa Santos, también planteó la necesidad de fortalecer la planificación urbana. También pidió a las alcaldías detener las construcciones en zonas próximas a la falla septentrional. Además de orientar el crecimiento de las comunidades hacia áreas más seguras.

Proponen evaluar edificaciones antiguas en Santiago Entre las medidas discutidas durante la mesa técnica figura la evaluación de las edificaciones gubernamentales antiguas. Esto con el propósito de identificar posibles vulnerabilidades estructurales y reducir los riesgos ante un terremoto. Asimismo, se propuso coordinar acciones con ingenieros y constructores para promover medidas que contribuyan a mejorar la seguridad de las infraestructuras. Publicidad Estas evaluaciones permitirían identificar estructuras que requieran intervenciones y fortalecer la planificación de las medidas preventivas frente a un posible movimiento sísmico.