Salud Pública busca mejorar la atención de pacientes conectando centros de salud

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Santiago RD. – Con el objetivo de que los pacientes reciban atención médica coordinada y continua, sin importar el establecimiento al que acudan, el Ministerio de Salud Pública desarrolla una evaluación de la integración de los servicios sanitarios en Santiago, Puerto Plata y Espaillat.
Durante un recorrido por establecimientos de salud de la región Norte, el ministro Víctor Atallah explicó que este proceso permitirá identificar las dificultades que enfrentan los pacientes al trasladarse entre centros de atención primaria, servicios diagnósticos y hospitales, así como definir oportunidades para mejorar la coordinación entre ellos.
“Estamos conectando cada uno de los puntos del sector salud, para que el paciente de un sitio a otro no tenga que cargar la información, sino que lleve su información por todos los lados y sea atendido de manera sistemática”, expresó Atallah.
Seguimiento oportuno de sus tratamientos
El ministro destacó que uno de los principales objetivos es avanzar hacia un sistema sanitario en el que la información médica acompañe al paciente durante todo su proceso de atención, facilitando las referencias entre establecimientos y el seguimiento oportuno de sus tratamientos.
Asimismo, señaló que fortalecer los servicios de atención primaria permitirá resolver una mayor cantidad de problemas de salud directamente en las comunidades, reducir las referencias innecesarias a hospitales y mejorar la capacidad de respuesta del sistema.
“Si nosotros fortalecemos la atención primaria, muchísimo menos pacientes van a necesitar los hospitales, y eso es lo que estamos buscando”, afirmó.
Evaluación en nueve establecimientos de salud
La iniciativa comprende nueve establecimientos sanitarios de Santiago, Puerto Plata y Espaillat, donde equipos técnicos evalúan el funcionamiento de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), un modelo que procura articular los diferentes niveles de atención para garantizar servicios más accesibles, eficientes y centrados en las necesidades de las personas.
La evaluación contempla 18 aspectos, clasificados en cinco niveles de madurez, desde inicial hasta óptimo, que permiten determinar qué tan coordinados están los establecimientos para compartir información, referir pacientes y garantizar la continuidad de los tratamientos.
Como parte del proceso, los equipos realizan visitas técnicas, revisan información, aplican encuestas y sostienen encuentros para identificar las principales dificultades que enfrentan los usuarios y las oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.
Hospital Regional Universitario
En Santiago, la evaluación incluye el Centro de Primer Nivel Hoya del Camino, el Centro Diagnóstico Los Salados y el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.
En Puerto Plata, los establecimientos visitados son el Centro de Primer Nivel Gregorio Luperón, el Centro Diagnóstico La Chocolatera y el Hospital Provincial Ricardo Limardo.
Mientras que en Espaillat se incluyen el Centro de Primer Nivel Los López, el Centro Diagnóstico Los López y el Hospital Provincial Dr. Toribio Bencosme.
Notas relacionadas
El recorrido contó con el acompañamiento de una delegación vinculada a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Bolivia, que visita República Dominicana para conocer los avances de la experiencia nacional e intercambiar buenas prácticas relacionadas con la integración de las redes de servicios sanitarios.
Esta cooperación técnica permite compartir experiencias sobre la organización de los servicios, el fortalecimiento del primer nivel de atención y los mecanismos necesarios para garantizar que los pacientes reciban asistencia oportuna y seguimiento a sus condiciones de salud.
Sistemas sanitarios centrados en las personas
Durante la jornada, la representante de la OPS/OMS, Elisa Prieto, destacó que la atención primaria constituye un componente esencial para construir sistemas sanitarios centrados en las personas, las familias y las comunidades.
“La atención primaria es la base del sistema de salud, porque permite priorizar la promoción y la prevención, acompañando a las personas, las familias y las comunidades”, expresó Prieto.
La representante señaló que invertir en prevención y fortalecer los servicios comunitarios contribuye a mejorar el control de las enfermedades crónicas, disminuir la presión sobre los hospitales y aprovechar de manera más eficiente los recursos del sistema sanitario.
Alianza por la Atención Primaria
Durante el encuentro también se resaltó la participación de República Dominicana en la Alianza por la Atención Primaria, suscrita en 2024, como parte de los esfuerzos para impulsar un modelo de salud orientado a la prevención y la atención integral.
El proceso de evaluación comenzó con ejercicios piloto desarrollados entre octubre y diciembre de 2025 y durante 2026 se extendió a otras regiones del país, incluida Cibao Norte.
Los resultados permitirán identificar las principales brechas en la coordinación de los establecimientos y orientar acciones para fortalecer los mecanismos de referencia y contrarreferencia, el intercambio de información clínica y el seguimiento de los pacientes entre los distintos niveles de atención.
La iniciativa forma parte de un esfuerzo interinstitucional en el que participan equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL) y la Organización Panamericana de la Salud, entre otras entidades.
En el recorrido también participaron la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; la viceministra de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Salud, Yudelka Batista; la viceministra de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental, Gina Estrella; el director del Servicio Regional de Salud Cibao Norte, Bernardo Hilario Reyes, y otras autoridades sanitarias.
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