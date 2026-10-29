Salud Pública busca mejorar la atención de pacientes conectando centros de salud

Santiago RD. – Con el objetivo de que los pacientes reciban atención médica coordinada y continua, sin importar el establecimiento al que acudan, el Ministerio de Salud Pública desarrolla una evaluación de la integración de los servicios sanitarios en Santiago, Puerto Plata y Espaillat.

Durante un recorrido por establecimientos de salud de la región Norte, el ministro Víctor Atallah explicó que este proceso permitirá identificar las dificultades que enfrentan los pacientes al trasladarse entre centros de atención primaria, servicios diagnósticos y hospitales, así como definir oportunidades para mejorar la coordinación entre ellos.

“Estamos conectando cada uno de los puntos del sector salud, para que el paciente de un sitio a otro no tenga que cargar la información, sino que lleve su información por todos los lados y sea atendido de manera sistemática”, expresó Atallah.

Seguimiento oportuno de sus tratamientos

El ministro destacó que uno de los principales objetivos es avanzar hacia un sistema sanitario en el que la información médica acompañe al paciente durante todo su proceso de atención, facilitando las referencias entre establecimientos y el seguimiento oportuno de sus tratamientos.

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Asimismo, señaló que fortalecer los servicios de atención primaria permitirá resolver una mayor cantidad de problemas de salud directamente en las comunidades, reducir las referencias innecesarias a hospitales y mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

“Si nosotros fortalecemos la atención primaria, muchísimo menos pacientes van a necesitar los hospitales, y eso es lo que estamos buscando”, afirmó.

Evaluación en nueve establecimientos de salud

La iniciativa comprende nueve establecimientos sanitarios de Santiago, Puerto Plata y Espaillat, donde equipos técnicos evalúan el funcionamiento de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), un modelo que procura articular los diferentes niveles de atención para garantizar servicios más accesibles, eficientes y centrados en las necesidades de las personas.

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La evaluación contempla 18 aspectos, clasificados en cinco niveles de madurez, desde inicial hasta óptimo, que permiten determinar qué tan coordinados están los establecimientos para compartir información, referir pacientes y garantizar la continuidad de los tratamientos.

Como parte del proceso, los equipos realizan visitas técnicas, revisan información, aplican encuestas y sostienen encuentros para identificar las principales dificultades que enfrentan los usuarios y las oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.

Hospital Regional Universitario

En Santiago, la evaluación incluye el Centro de Primer Nivel Hoya del Camino, el Centro Diagnóstico Los Salados y el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

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En Puerto Plata, los establecimientos visitados son el Centro de Primer Nivel Gregorio Luperón, el Centro Diagnóstico La Chocolatera y el Hospital Provincial Ricardo Limardo.

Mientras que en Espaillat se incluyen el Centro de Primer Nivel Los López, el Centro Diagnóstico Los López y el Hospital Provincial Dr. Toribio Bencosme.