Virus Shamonda pone alerta a la población mundial

Santo Domingo, RD.-Luego de que Francia confirmara el primer caso documentado en un humano infectado por el virus Shamonda, un patógeno que hasta ahora se asociaba principalmente con animales de granja, autoridades de distintas partes del mundo fijan su atención.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que mantiene contacto con las autoridades francesas para esclarecer el caso.

Se trata del virus Shamonda un patógeno del género Orthobunyavirus hasta la fecha asociado con animales de granja, especialmente bovinos y otros rumiantes.

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Se transmite entre animales a través de la picadura de insectos vectores, específicamente mosquitos del género Culicoides ( jejenes).

Muerte de paciente y cuadro clínico

Tras la muerte de un paciente en Lyon, Francia a comienzos de octubre otros países investigan sobre la enfermedad. Se trató de un paciente, según los reportes, que presentaba una enfermedad grave previa y un marcado estado de inmunodepresión, condiciones que podían aumentar su vulnerabilidad ante infecciones y complicaciones.

Sin embargo, las autoridades sanitarias investigan cómo se produjo el contagio y qué papel desempeñó el virus en su fallecimiento, pero hasta esta publicación, no se había establecido una relación concluyente.

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Las autoridades francesas aclaran que el caso humano registrado todavía no se ha identificado el mecanismo exacto del contagio ni se ha confirmado que una picadura haya sido la responsable.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que se necesitan nuevas investigaciones para comprender mejor el comportamiento del patógeno y determinar las posibles vías de transmisión a los seres humanos.

En tanto que, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) calificó el episodio de excepcional y señaló que, hasta el momento, no existen indicios de transmisión sostenida entre personas.

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Vaticinan que no represente amenaza importante para la población

Aclaró que la detección de esta infección no significa, por sí sola, que el virus represente una amenaza importante para la población general.

El virus se identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960 y, desde entonces, se ha detectado de forma esporádica en distintas regiones de África y Japón.

En el ámbito veterinario, la infección por el virus Shamonda puede provocar síntomas como fiebre y diarrea en animales de granja, además de una disminución de la producción de leche.

Los especialistas también estudian sus posibles efectos sobre la reproducción y la gestación, debido a las consecuencias que otros virus del mismo grupo pueden ocasionar en el ganado.

Durante este año, las autoridades detectaron la presencia del virus en animales de granja de varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, España, Italia, Bélgica y Países Bajos. Estos hallazgos han incrementado el interés de los organismos sanitarios por conocer su distribución geográfica y evaluar las posibles implicaciones para la salud animal.