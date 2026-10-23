Virus Shamonda pone alerta a la población mundial

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD.-Luego de que Francia confirmara el primer caso documentado en un humano infectado por el virus Shamonda, un patógeno que hasta ahora se asociaba principalmente con animales de granja, autoridades de distintas partes del mundo fijan su atención.
El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que mantiene contacto con las autoridades francesas para esclarecer el caso.
Se trata del virus Shamonda un patógeno del género Orthobunyavirus hasta la fecha asociado con animales de granja, especialmente bovinos y otros rumiantes.
Se transmite entre animales a través de la picadura de insectos vectores, específicamente mosquitos del género Culicoides ( jejenes).
Muerte de paciente y cuadro clínico
Tras la muerte de un paciente en Lyon, Francia a comienzos de octubre otros países investigan sobre la enfermedad. Se trató de un paciente, según los reportes, que presentaba una enfermedad grave previa y un marcado estado de inmunodepresión, condiciones que podían aumentar su vulnerabilidad ante infecciones y complicaciones.
Sin embargo, las autoridades sanitarias investigan cómo se produjo el contagio y qué papel desempeñó el virus en su fallecimiento, pero hasta esta publicación, no se había establecido una relación concluyente.
Las autoridades francesas aclaran que el caso humano registrado todavía no se ha identificado el mecanismo exacto del contagio ni se ha confirmado que una picadura haya sido la responsable.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que se necesitan nuevas investigaciones para comprender mejor el comportamiento del patógeno y determinar las posibles vías de transmisión a los seres humanos.
En tanto que, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) calificó el episodio de excepcional y señaló que, hasta el momento, no existen indicios de transmisión sostenida entre personas.
Vaticinan que no represente amenaza importante para la población
Aclaró que la detección de esta infección no significa, por sí sola, que el virus represente una amenaza importante para la población general.
El virus se identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960 y, desde entonces, se ha detectado de forma esporádica en distintas regiones de África y Japón.
En el ámbito veterinario, la infección por el virus Shamonda puede provocar síntomas como fiebre y diarrea en animales de granja, además de una disminución de la producción de leche.
Los especialistas también estudian sus posibles efectos sobre la reproducción y la gestación, debido a las consecuencias que otros virus del mismo grupo pueden ocasionar en el ganado.
Durante este año, las autoridades detectaron la presencia del virus en animales de granja de varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, España, Italia, Bélgica y Países Bajos. Estos hallazgos han incrementado el interés de los organismos sanitarios por conocer su distribución geográfica y evaluar las posibles implicaciones para la salud animal.
Notas relacionadas
Animales y vectores insectos
La presencia del patógeno en distintas zonas de Europa, sin embargo, no demuestra que se esté propagando entre seres humanos.
Los datos disponibles apuntan a que su circulación conocida está relacionada principalmente con animales y vectores insectos, mientras que el caso francés constituye un episodio excepcional que requiere un análisis más profundo.
Especialistas citados por el Science Media Centre han señalado que algunos virus de este grupo pueden circular de forma natural entre mamíferos y ocasionar infecciones humanas aisladas.
Por esa razón, el caso de Lyon plantea interrogantes sobre la capacidad del Shamonda para infectar a las personas, especialmente a aquellas con sistemas inmunitarios debilitados.
Mientras avanzan los estudios, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia sobre este virus y su presencia en animales.
La principal preocupación científica radica en aclarar las circunstancias de la primera infección humana documentada y determinar si se trata de un caso aislado.
Te puede interesar
- Un terremoto en Japón de 5,7 deja al menos 20 heridos
- Among Us permitió rescatar a menor que tenía más de 500 días secuestrada
- Cerca de 1,2 millones de clientes de Ueno bank han recibido ya sus fondos
- Alliana promete compensar a afectados por cierre de Ueno Bank en Paraguay
- Santiago Peña queda bajo arresto domiciliario tras su destitución en Paraguay