Técnicos del Darío Contreras se capacitan en nuevos métodos de enyesado

Santo Domingo, RD.– Como parte de las iniciativas orientadas al fortalecimiento de las competencias del personal de salud, dos técnicos del área de inmovilización del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras participaron en un curso avanzado sobre nuevas técnicas y herramientas para el manejo de fracturas y el enyesado de extremidades lesionadas, celebrado en Bogotá, Colombia.

Esta capacitación internacional se enmarca en la visión del director general del hospital, doctor Andy de León Valenzuela, quien apuesta por la formación continua y el fortalecimiento de las habilidades del personal de salud como pilares fundamentales para mejorar la calidad de la atención y los servicios que se ofrecen a los pacientes.

Experiencia de capacitación internacional

Los representantes de la institución fueron Nicolás Cepín, encargado de la sala de yesos, y Pedro Octavio Santos, responsable del turno vespertino de esa unidad. Ambos viajaron a Bogotá para recibir el entrenamiento especializado, realizado el viernes 2 de octubre de 2026, con el apoyo de la empresa Farmaconal.

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Para ambos profesionales, esta representó su primera experiencia de capacitación internacional especializada en su área.

“Ha sido una experiencia de mucho valor que nos permitió adquirir nuevos conocimientos y aprender técnicas innovadoras de enyesado, además de conocer nuevos productos de óptima calidad, como el yeso gypsum, destinados a la inmovilización de fracturas y diferentes tipos de traumas”, expresaron los técnicos en una carta de agradecimiento dirigida a la dirección del hospital.

Asimismo, los técnicos se comprometieron a compartir los conocimientos adquiridos con el resto del personal del área de inmovilización, uno de los servicios de mayor demanda del hospital, que atiende a decenas de pacientes cada mes.