Lo que debes saber sobre el sarampión_ síntomas, riesgos de muerte y prevención

¿A quiénes afecta y cuáles son los riesgos?

El sarampión puede afectar a personas de cualquier edad que no tengan inmunidad. Sin embargo, los niños menores de cinco años, los adultos mayores de 20, las embarazadas y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones.

Entre las consecuencias más graves figuran la neumonía, la diarrea intensa, la deshidratación y la inflamación del cerebro. En algunos casos, la enfermedad puede causar la muerte. La Organización Mundial de la Salud estimó que el sarampión provocó unas 95,000 muertes en el mundo durante 2024, en su mayoría de niños menores de cinco años sin vacunar o insuficientemente vacunados.

¿Cuántas dosis de vacuna se necesitan?

La vacunación es la principal forma de prevenir el sarampión. Se recomiendan dos dosis de la vacuna, que suele combinarse con las de rubéola y paperas.

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La edad de aplicación depende del calendario nacional de inmunización. Por eso, los padres deben verificar que los niños tengan las dosis correspondientes y consultar con un centro de salud si tienen alguna pendiente.

¿Cómo se trata el sarampión?

No existe un medicamento antiviral específico que cure el sarampión. El tratamiento busca aliviar los síntomas, mantener una hidratación adecuada y atender las complicaciones. Un profesional de la salud puede indicar vitamina A en determinados casos, especialmente en niños, pero no debe administrarse sin supervisión médica ni sustituye la vacunación.

Ante fiebre y erupción cutánea que hagan sospechar de sarampión, se recomienda contactar a un servicio de salud antes de acudir al centro médico, para reducir el riesgo de contagiar a otras personas.