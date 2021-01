Salud Pública advierte ivermectina no está aprobada para tratar la COVID-19

Santo Domingo.- El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, emitió este lunes un comunicado en el que informa a la población que el medicamento ivermectina no ha sido aprobado, en la República Dominicana, como un tratamiento contra la COVID-19.

El anuncio de Plutarco Arias surge luego que desde hace meses miles de ciudadanos consumen este medicamento de manera preventiva y contra la COVID-19.

“El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos, y Productos Sanitarios (Digemaps), en las atribuciones que le otorga la Ley General de Salud No. 42-01, informa lo siguiente sobre el medicamento Ivermectina: No recomendado para operativos médicos. Este medicamento no ha sido aprobado como tratamiento para el Covid-19 en la República Dominicana”, se leyó en la comunicación.

Se recuerda que el senador Héctor Acosta y su esposa Eraleisy Vásquez habían anunciado que presidirían para el marte 12 de enero un amplio operativo contra el Covid-19 utilizando la Ivermectina para prevenir el coronavirus en la provincia de Monseñor Nouel, en el municipio de Bonao. Tampoco está recomendada para operativos médicos.