¿Sabía que el vibrador se creó con fines curativos y no sexuales?

Santo Domingo, RD.- El vibrador, si ese mismo en el que está pensado, del que muchas prefieren no hablar, aunque se haya ganado su confianza, no se creó con fines sexuales, sino que su desarrolló se asocia a herramientas curativas.

Datos confirman que el vibrador surgió en un contexto médico y terapéutico durante el siglo XIX.

Estuvo motivado para tratar a las mujeres diagnosticadas con histeria, aquellas que manifestaban síntomas de ansiedad, tristezas y cambios de humor.

Aunque hoy se reconoce estos síntomas pueden tener múltiples causas, en aquella época se interpretaban desde concepciones médicas muy diferentes a las actuales.

Publicidad

Los médicos entendían que los que masajes pélvicos podían aliviar estos síntomas, procedimiento que provocaba lo que hoy se conoce como paroxismo histérico (hoy conocido como el orgasmo).

Sin embargo, con la alta demandas del tratamiento, los médicos recurrieron al desarrollo de un aparato vibratorio para facilitar el procedimiento y reducir el esfuerzo manual.

Es por esto que, a finales del siglo XIX comenzaron a salir los primeros vibradores eléctricos.

Comprobada su eficacia, estos aparatos comenzaron a promoverse para fines terapéuticos y luego relacionaron directamente con la sexualidad.

Publicidad

Con su evolución, marcada por los avances tecnológicos y los cambios sociales, el dispositivo se convirtió en un objeto vinculado a la sexualidad y el bienestar íntimo.