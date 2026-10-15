¿Qué comer si no consumes leche, pescado o carne?

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Santo Domingo, RD.- El cuerpo y el cerebro requieren de una carga de nutrientes esenciales para obtener las energías que necesitas para el día a día, pero ante la imposibilidad de consumir alguno de estos, siempre hay una opción.
Sino comes alguno de estos alimentos, ya sea por gusto o por necesidad, hay otras opciones para darle variedad a tu plato y aportarles al cuerpos las fuentes que necesita.
Ante la ausencia del pescado para obtener omega tres, puede optar por semillas de chía
Para enriquecer tu cuerpo de hierro el alimento por excelencia es el hígado de res, pero si no está a tu alcance o simplemente no te gusta, puede sustituirlo por espinacas.
Pero si necesitas calcio y eres intolerante a la lactosa o no te gusta la leche y sus derivados, pude recurrir a las semillas de sésamo.
Notas relacionadas
Para las proteínas, una de las fuentes más rica es la carne roja o de pollo, pero si no puedes obtenerla por x o y razón, vete por las lentejas.
Además, te citamos el rey de reyes, el huevo, que más que una fuente de proteínas suple de zinc, pero si no te gusto puede optar por las semillas de calabaza.
Ante la ausencia de magnesio el cacao oscuro es tu mejor opción y no te voy a decir que si no te gusta, porque tiene tantas presentaciones que es casi imposible que no te llegue alguna de ellas, pero otras fuentes son las almendras.
Estos tips pueden ayudar no solo a mejor la calidad de vida, sino también a prevenir diversas enfermedades, entre ellas la hipertensión arterial.