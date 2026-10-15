¿Qué comer si no consumes leche, pescado o carne?

Santo Domingo, RD.- El cuerpo y el cerebro requieren de una carga de nutrientes esenciales para obtener las energías que necesitas para el día a día, pero ante la imposibilidad de consumir alguno de estos, siempre hay una opción.

Sino comes alguno de estos alimentos, ya sea por gusto o por necesidad, hay otras opciones para darle variedad a tu plato y aportarles al cuerpos las fuentes que necesita.

Ante la ausencia del pescado para obtener omega tres, puede optar por semillas de chía

Publicidad

Para enriquecer tu cuerpo de hierro el alimento por excelencia es el hígado de res, pero si no está a tu alcance o simplemente no te gusta, puede sustituirlo por espinacas.

Pero si necesitas calcio y eres intolerante a la lactosa o no te gusta la leche y sus derivados, pude recurrir a las semillas de sésamo.